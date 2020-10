Meghan Markle: «Sono la più grande vittima del web al mondo, danni alla salute mentale. Ho solo una salvezza»

Meghan Markle è la persona più “trollata” dell’anno. È stata lei stessa a dirlo durante il Teenage Terapy, un podcast sulla salute mentale realizzato in occasione della giornata mondiale dedicata alla mente. La duchessa di Sussex rispondeva alle domande di tre adolescenti statunitensi e sui troll ha dichiarato «Danneggiano la salute mentale. La salvezza? Tenere un diario ogni sera».

«Sono la più grande vittima di troll del mondo, vi capisco», ha detto Meghan mostrando la sua solidarietà ai ragazzi vittime di persecuzioni sul web, un fenomeno che durante la pandemia ha toccato soglie preoccupanti. «Mi è stato detto che nel 2019 sono stata la persona più vittima di troll al mondo, donna o uomo», ha raccontato Meghan nell’intervista condotta insieme al marito principe Harry e ripresa anche dalla Cnn.

«Non importa se si hanno 15 o 25 anni – ha continuato – quando dicono cose false su di te è talmente dannoso per la salute mentale ed emotiva». «Per otto di quei 12 mesi – ha sottolineato la duchessa – non sono neanche stata visibile, ero in pausa maternità o al fianco di un neonato, eppure ciò che è stato costruito e diffuso è quasi insuperabile. È così enorme che quasi non si riesce a pensare a come ti fa sentire».

Quando era incinta, infatti, è stata bersaglio della stampa e degli utenti sui social. E proprio questo accanimento sarebbe all’origine della decisione di lasciare il Regno Unito. Come proteggersi? Nell’intervista ha spiegato che è riuscita a stare meglio grazie alla scrittura e a poche frasi in un diario ogni sera: «Un’ancora».