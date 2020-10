Costanzo e De Filippi, la foto del matrimonio: “È falsa”

La fotografia più conosciuta di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo nel giorno del loro matrimonio pare sia un falso: la verità sullo scatto.

La più nota fotografia del matrimonio tra Maria De Filippi e Maurizio Costanzo pare essere un falso. A renderlo noto nel corso del programma Vite da Copertina è stato lo stilista Giovanni Ciacci, secondo il quale lo scatto più famoso della coppia sarebbe in verità un fotomontaggio.

Nel corso della trasmissione di Tv8, l’ex costumista di Detto Fatto ha dunque svelato un inedito quanto inaspettato retroscena su una delle coppie più famose della tv.

Maria de Filippi e Maurizio Costanzo si conobbero negli anni 90 e nel 1995 si sposarono. Il matrimonio fu celebrato dall’allora sindaco di Roma Francesco Rutelli presso il comune capitolino.

Alla cerimonia di nozze dei due Vip parteciparono pochi amici intimi e dell’evento, in effetti, non ci sono molte foto.

La più famosa è senza dubbio quella dove la De Filippi indossa un pomposo abito da sposa e ha un’espressione non propriamente felice. Maurizio Costanzo si trova invece al suo fianco, con indosso quello che sembra un frack, con tanto di farfallino bianco e fiore all’occhiello in tinta.

De Filippi-Costanzo: scatto fake

Secondo quanto rilevato dall’ex ballerino di Ballando con le Stelle, tale scatto sarebbe dunque un falso, creato ad hoc dal direttore di un giornale. Era il 1989 quando il giornalista romano, invitato a Venezia per un convegno sulla pirateria cinematografica, incrociò per la prima volta lo sguardo di quella che sarebbe diventata la signora di Canale 5. Lei lavorava per la società di comunicazione organizzatrice dell’evento e da quel momento i due divennero inseparabili.

Pochi anni dopo Maria acconsentì a diventare la quarta moglie di Maurizio. La coppia, che non ha avuto figli naturali, ha preso in affido negli anni duemila il loro amato Gabriele.