Michela Quattrociocche e Giovanni Naldi in Turchia, che vacanza da favola!

Michela Quattrociocche ha toccato il cielo con un dito. In vacanza con il fidanzato Giovanni Naldi, l’attrice è davvero inebriata d’amore e felicità. La coppia sta visitando la Turchia: da Istanbul alla Cappadocia, compreso un romantico viaggio in Mongolfiera alla scoperta dei Camini delle Fate. Non smettono mai di baciarsi e abbracciarsi e per loro belli e innamorati è un continuo scambio di effusioni.

Lo aveva detto la Quattrociocche nelle storie Instagram qualche tempo fa: “Non ho mai preso decisioni nella mia vita preoccupandomi del giudizio delle persone che non mi conoscono e non sanno nulla di me… Io nella vita ho sempre seguito il mio cuore senza fare calcoli… Le persone se ne faranno una ragione, altrimenti non è un mio problema”. E infatti eccola volare in mongolfiera tra continui scambi di coccole e passione. Posta tutte le immagini sui social e grida al mondo il suo amore: “Io e te come in un favola” scrive.

Archiviata la storia con Alberto Aquilani, ex calciatore e ora dirigente sportivo, da cui ha avuto le figlie Aurora, 9 anni (che pochi giorni fa ha festeggiato la prima comunione) e Diamante, 4, Michela Quattrociocche sembra attraversare un periodo davvero d’oro. “Amore mio” la chiama sui social Naldi. “Che sogno, che belli, che spettacolo, stupendi” scrivono i follower vedendo la coppia innamorata in questo meraviglioso viaggio a due.