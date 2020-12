Meghan Markle a sorpresa in tv per la prima volta dopo aver parlato dell’aborto

Meghan Markle è apparsa a sorpresa durante lo speciale della CNN “Heroes: An All-Star Tribute” per ringraziare tutte le persone che durante l’emergenza coronavirus si sono preoccupate per gli altri. E’ la prima volta che la Duchessa di Sussex appare in pubblico dopo aver parlato del suo dolore per l’aborto spontaneo dello scorso luglio.

Meghan è seduta su una panchina nel giardino della megavilla di Los Angeles che condivide con il marito Harry e con il figlio Archie. Indossa una camicia in seta pussybow di un delicato color lilla in tinta con i fiori sullo sfondo e abbinata al rossetto. Capelli raccolti e make up delicato: tutto studiato per regalare un’impressione di romanticismo e purezza.

Fedez e la foto col pancione di Chiara Ferragni: «Sesto mese». Ma i fan notano un dettaglio: «Si vede…»

Nei due minuti di video, Meghan ha ringraziato tutti coloro che durante la pandemia hanno aiutato gli altri a superare questo momento di difficoltà. “In un anno che è stato impegnativo per tutti sono stata colpita dalle storie di compassione nelle nostre comunità. In tutto il paese, le persone hanno messo da parte i propri bisogni per sostenere gli altri”, ha detto. “In molti hanno risposto al grido di aiuto di chi si è trovato in difficoltà, senza mezzi per sfamare la famiglia. Di fronte a questa realtà devastante, abbiamo visto il bene nelle persone, in intere comunità che non sono rimaste a guardare mentre i loro vicini soffrivano la fame. Abbiamo visto le comunità alzarsi in piedi e agire”, ha continuato la Markle. “Stasera festeggiamo questi silenziosi eroi” ha concluso.

Tra gli eroi di cui parla vanno annoverati anche gli stessi Duchi di Sussex che in piena pandemia sono scesi in campo con il Project Angel Food e in pieno anonimato hanno consegnato pacchi di cibo ai bisognosi. Nonostante il look casual e il viso coperto dalla mascherina non sono sfuggiti all’occhio dei paparazzi e le loro foto hanno fatto il giro del mondo.