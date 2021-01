Laura Torrisi ricoverata: “Grazie ai medici, ora mi attende un anno di ripartenze”

L’ultimo post alla vigilia di Natale, poi il silenzio fino a quando ha pubblicato tre scatti dall’ospedale. Laura Torrisi annuncia ai follower di essere stata ricoverata a Capodanno per un intervento: “Volevo inoltre ringraziare tutti i medici e gli infermieri di Villa Donatello per la pazienza avuta con me, i miei angeli custodi, i chirurghi Alberto e Roberta, – scrive su Facebook – per avermi accompagnata e guidata in questa ennesima battaglia che da anni combattiamo contro l’endometriosi e leiomioma dell’utero”.

L’attrice spiega la sua assenza social e mostra il suo letto d’ospedale durante il messaggio del presidente Sergio Mattarella all’Ultimo dell’anno con una culotte rossa ben augurante stesa sopra la coperta: “Vi auguro perciò adesso un buon anno, fatto di ripartenze, come lo è stato il mio, perché ne abbiamo tutti bisogno!” scrive ai fan. E poi posta una foto da casa nel lettone pieno di peluche della figlia Martina e con il suo cagnolino a farle compagnia: “Tieni mamma, i miei guardiani del sonno Stitch e amico verde, così quando non potrò essere qui, ci penseranno loro a te” è la dedica di Martina Pieraccioni.

“Ovviamente ci sono anche la pelosetta, mia madre, mio padre, mia nonna e tutti gli amici e i parenti che seppur lontani, mi sono stati vicini più che mai sia durante l’intervento, sia dopo – continua la Torrisi – Sono a casa finalmente e piano piano, sto recuperando… Ho passato un Capodanno alternativo”.

Moltissime donne hanno scritto a Laura esprimendole tutta la loro vicinanza per questa malattia, raccontando anche le loro storie strazianti contro l’endometriosi. L’attrice ha replicato con tanti cuoricini.