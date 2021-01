Jasmine Carrisi a Verissimo: «Per mia madre e mio padre soffrivo, ora prendo i lati positivi». E Al Bano le fa una dedica speciale

Jasmine Carrisi a Verissimo canta il suo primo successo “Ego” e ascolta la bellissima dedica di papà Al Bano. La figlia di Loredana Lecciso, ha esordito nel mondo della musica e mostra tutta la sua forza nonostante abbia solo 19 anni. Alla domanda di Silvia Toffanin sui suoi genitori spiega: «Papà e mamma sono tranquilli, mia madre è ansiosa e mi perseguita in tutto. Sono dei bravissimi genitori, ci spingono sempre a fare di più».

Durante la puntata viene mandato in onda il messaggio del padre e una dedica speciale. «Non è facile per un genitore esprimere quello che prova per una figlia. Ricordo quando ti ho tenuta per la prima volta tra le braccia. Ho scoperto le tue doti quando ho compiuto 70 anni: mi hai regalato un cd e sono rimasto senza parole. Sai che vivo la musica come un albero che cresce, ogni generazione ha la sua musica. Tu sei una mia creatura, una meravigliosa figlia Trap. Sono felice che proprio la musica ci ha fatto lavorare insieme. So che arriverai lontano, non perché sei mia figlia, ma perché sei tu. Hai una bella testa, sono sicuro che la tua grinta e il tuo talento ti porteranno molto lontano, l’importante è che non ti portino lontano da me. Sono orgoglioso di te».

A Domenica Live, il mistero sulla morte di Solange: rimandati i funerali, disposta l’autopsia.

Con gli occhi lucidi e il sorriso, Jasmine commenta il gesto del padre: «Lui mi sprona a fare di più, ma mi supporta in maniera sana. Quando lo faccio è felice di cuore. Lui è veramente moderno, si vede che ha viaggiato tanto. È super smart. E sulla sua infanzia racconta: «Adesso ho imparato a fregarmene, negli anni scorsi soffrivo tanto questa esposizione mediatica. Andare a scuola e sapere che i compagni potessero leggere gli articoli, che sapessero tutti i fatti, non sempre veri, mi dava fastidio. Poi ho imparato a prenderne il lato positivo. Mi ha fatto comodo nel mondo della musica perché è un trampolino di lancio». Jasmine ha tanti fratelli, i primi nati dall’unione del papà con Romina Power: «Ho con tutti un rapporto un po’ diverso, anche se vivendo lontani non è facile è sentirsi spesso. Voglio bene a tutti».