Verissimo, Lorella Cuccarini e la sorpresa commovente di Pippo Baudo: «Mi ha cambiato la vita, così mi ammazzi»

A Verissimo tante sorprese per Lorella Cuccarini e Arisa, protagoniste dell’ultima edizione di ‘Amici20’. Per la showgirl 56enne, ospite in collegamento con il programma condotto da Silvia Toffanin, un regalo speciale. «Così mi ammazzi», la reazione della più amata dagli italiani dopo il videomessaggio di Pippo Baudo, l’uomo che l’ha scoperta e l’ha fatta entrare nel mondo dello spettacolo.

Lorella Cuccarini a Verissimo

«Carissima Lorella, ma che dire di te. Da quando ho avuto la fortuna di scoprirti è stata sempre una sequenza di successi. Il tempo è passato e tu sei più bella di prima», le parole del presentatore che commuovono Lorella. «Pippo per me è come un padre, è stato un uomo importante che mi ha cambiato la vita. Uno non deve dimenticare da dove arriva. Se non ci fosse stata quella sua chiamata, la mia vita sarebbe stata molto diversa. Magari si sarebbero aperte altre porte, perché se hai quella urgenza prima o poi la porta la apri. Io sono entrata grazie a lui dalla porta principale», il commento di Cuccarini per cui Amici ha rappresentato una rinascita.

Arisa a Verissimo

Sorprese anche per Arisa, che guarda l’esibizione sanremese che l’ha lanciata nel mondo della musica. Era il 2009 e lei trionfava tra le nuove proposte con “Sincerità”. Prima aveva provato anche a entrare ad Amici senza successo: «Era destino che arrivassi. Chissà cosa sarebbe successo senza Paolo Bonolis. Ero così fuori dagli schermi che avrebbe potuto credermi solo uno fuori come me… Canto da quando avevo tre anni e mezzo. Ogni tanto mi scoraggiavo, ma la musica mi veniva a prendere»