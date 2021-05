Piovono accuse su Valeria Marini a Supervivientes: “Ruba lo shampoo e non fa la pipì in bagno”

Non c’è pace per la nostra Valeria Marini a “Superviventes”, edizione spagnola de “L’isola dei Famosi”. Ogni giorno litiga con qualcuno e la convivenza con gli altri naufraghi diventa sempre più difficile. Questa volta la showgirl è stata attaccata per aver espletato i propri bisogni in una zona di passaggio. “Pensavo di aver fatto la pipì vicino all’acqua. A parte che la mia pipì è gocce di Chanel…”, si è difesa lei.

A riprenderla per il bisognino notturno è stata la cantante spagnola Marta Lopez: “Non fare pipì fuori dalla latrina, altrimenti la calpestiamo. Te lo dico con tutta l’educazione del mondo”.

Inizialmente Valeria ha negato ma con il connazionale Gianmarco Onestini ha ammesso di essersi sbagliata per colpa del sonno e della scarsa illuminazione. “Dormivo ed era tutto buio, non mi ero resa conto neppure dove fossi, pensavo di essere vicino all’acqua. Inoltre, la mia pipì è fatta di gocce di Chanel”, ha concluso la Marina scatenando l’ilarità di Gianmarco.

Questo però non è stato l’unico attacco alla showgirl. I naufraghi l’hanno infatti accusata di aver usato tutto lo shampoo comune guadagnato grazie alla prova ricompensa. “Stamattina ti ho visto con la testa piena di shampoo. Se ne prendi poco non esce così tanta schiuma”, l’ha accusata un compagno.

“Non lo so, non è possibile che sia caduto? Io non sono stata. La prossima volta non mi laverò più da sola, non mi piace che pensate questa cosa”, si è difesa lei. “Non mi permetto di toccare qualcosa se non c’è anche un’altra persona. Io ho detto la verità e mi dispiace che voi non abbiate lo shampoo, ma non l’ho finito io”.