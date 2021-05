Alessia Marcuzzi pulisce la spiaggia di Fiumicino: raccolti quasi mille cotton fioc

“Giornata di pulizia con Worldrise Onlus per il progetto #cleanthebeauty di Luce” scrive Alessia Marcuzzi postando i video che la ritraggono in ginocchio sulla sabbia a raccogliere sporcizia, microplastiche e pattume di ogni genere. “Oggi sono venute anche due piccole volontarie, Mia e Rebecca che sono rimaste sconvolte, come noi, dalla quantità di plastica e rifiuti trovati su un piccolo pezzo di spiaggia. Questo nostro progetto cominciato il 3 Maggio in Sardegna non si ferma perché continueremo in varie spiagge italiane… il futuro del mare dipende da noi”.

Subito hanno risposto le amiche Samantha De Grenet che ha scritto sui social: “La prossima volta vengo con te!” e Fernanda Lessa che ha aggiunto: “Conta su di me in Liguria”. Nei video postati da Alessia Marcuzzi si vedono i volontari a caccia di rifiuti sulla spiaggia di Fiumicino in una bellissima giornata di sole. “Ma ti rendi conto lo schifo? – ripetono la figlia della showgirl e l’amichetta impegnata nel lavoro di pulizia – Ci sono anche un ombrello e un frigorifero”.

“Monica che è una biologa ci sta aiutando a capire come differenziare tutto – spiega la Marcuzzi nei suoi video social – La quantità di cotton fioc è impressionante, i tappi, i pezzi di plastica vari”.

“In un metro quadrato abbiamo trovato talmente tanta roba ma soprattutto i cotton fioc, questi bastoncini: ce ne saranno migliaia, è incredibile e noi raccogliamo solo quello che è superficiale, immaginate sotto…” aggiunge la biologa.

“Sembrano conchiglie, invece ci sono delle microplastiche che sono pericolose” mostra ai follower la Marcuzzi. E a fine giornata la quantità di pattume recuperato è impressionante. Ma la campagna di pulizia continua e chi vuole dare una mano ad Alessia può seguirla nella sua impresa… oceanica!