Francesca Verdini, acrobazie in bikini… in vacanza con Matteo Salvini

Bellissima, sexy e super in forma. Francesca Verdini lascia tutti i follower senza fiato, cedendo una volta tanto alla tentazione di postare uno scatto social in bikini e con le curve in evidenza. La fidanzata di Matteo Salvini sceglie una posizione yoga a testa in giù che mette in evidenza il lato B perfetto e le gambe toniche. Tanta sensualità non lascia indifferenti i follower che si scatenano nei commenti.

Francesca è in Puglia con il suo Matteo, con cui fa coppia dal 2019. Non posano mai insieme dalla loro mini vacanza al mare, ma i paesaggi che ritraggono per i social sono gli stessi. Mentre il leader della Lega posta video provocatori dalla spiaggia di Lesina, nel Foggiano, lei preferisce condividere foto provocanti. In costume in equilibrio sulle mani è uno splendore, con un fisico tonico e atletico.

E’ raro vedere la Verdini in queste vesti (succinte). Di solito la 28enne preferisce dare di sé un’immagine meno provocante, con scatti che la ritraggono al lavoro, in famiglia o in pose sognanti con paesaggi verdeggianti sullo sfondo. I follower sembrano apprezzare la digressione e tra i commenti ci sono solo complimenti. Chissà che ne pensa invece Salvini?