L’estate stellare di Valeria Marini, dalla Calabria alla Sardegna più esplosiva che mai

Si gode le vacanze e posa seducente per le cartoline social destinate ai follower

Quella di Valeria Marini è stata un’estate stellare, a base di sole, mare e relax. Dalla Sardegna alla Calabria alla scoperta delle bellezze d’Italia, la showgirl non si è fatta mancare nulla: giri in barca al tramonto e pomeriggi in spiaggia sono stati gli ingredienti delle sue vacanze.

Sui social Valeria ha tenuto aggiornati i follower con i dettagli della sua estate trascorsa nelle location più belle del Belpaese, condividendo scatti in cui posa da diva con panorami stupendi sullo sfondo. Come colonna sonora “Boom”, la sua ultima hit dai ritmi latini. In bikini mozzafiato sfoggia le curve esplosive e incanta i fan, che la inondano di complimenti e cuoricini.

Secondo Novella 2000 la Marini sarebbe tornata single: la storia d’amore con Gianluigi Martino, con cui faceva coppia fissa da febbraio 2019, pare sia giunta al capolinea.

Con il manager di 17 anni più giovane di lei, la star del Bagaglino sembrava aver finalmente trovato la felicità. I due hanno trascorso insieme la quarantena e parevano più uniti che mai ma qualcosa deve essersi rotto irrimediabilmente.