Copia .avvisi.

Sono passata per aggiornare il mio indirizzo blog. e sul mio profilo era presente chi fa parte di gruppi aforismi,che usa i suoi tantissimi profili per cercare la sua pecora nera? mentre è un onore assomigliare ad una pecora nera,è diverso da tutte quelle bianche a cui è legato il suo gruppo.

Sono una ragazza che non ho tempo per chat e fare parte di palle gialle e commedie di cui hanno fatto parte qualcuno,non lascio note a leoni vari,mentre invece sono stata minacciata gravemente da un iscritto,perché rifiutai di andare a cena con costui,e chiusi il ricevimento posta.

Poi delle mie amicizie entrano sulla chat Cupido,e da quel momento,nascono attacchi da un uomo e la sua amica,e altri uomini tra cui uno con una moto,uno con 2 figli,e,e qui mi fermo,lascio fare a chi ancora sta facendo controlli,e sicuramente a me poco importa chi sono questi personaggi di oltre mezza età a cui danno fastidio nuovi e giovani iscritti!!!

Osservando il gruppo 2 palle gialle sul mio profilo sono certa che quando arriva la sua ultima ora,nessuno lo confessa dai suoi peccati!

Raccontano..

Di donne iscritte belle,no,bellissime,giovani,che hanno dei Fantasiosi profili con la presentazione del loro aspetto reale,con la descrizione fissa che SONO ISCRITTE PER AGGIORNARE DEI BLOG,E NON ACCETTANO INVITI DA SCONOSCIUTI!!!!! Questo evidente da fastidio a qualcuno che diversamente dalla loro mezza età e l’uso di profili con immagini prese dal web.oppure con appunti particolari e immagini da sesso non scelto da moltissimi. Esiste in questa Comunità un gruppo che vuole i primi posti non accetta la rinascita di questa Comunità che per colpa di qualcuno era prima di diventare S.P.A. con le pezze al cuxo!!! Lo xxxx tecnico ci ha aiutato a conformare i nuovi blog. ci ha dato sostegno, e vicinanza ogni volta che non avevamo più le forze per sopportare certe angherie,se essere belle e iscritte in una Comunità -per scrivere-e non per altro-si nasconde altro ok. Allora come mai ci sono profili con 10000 di nick assenti improduttivi?immagini di signore,catechiste ,uomini e donne che saltano da un profilo e l’altro? Quando c’e’ una lista dove cercare una possibile amicizia,siamo state sul sito Cupido un dramma non ci hanno risparmiato offese gravissime solo per non aver dato attenzione a uomini di 60 anni,e addirittura con frasi apro il portafoglio,e io vado con ragazze della tua età!!!!e due iscritti per difenderci hanno perso profilo e blog.da chi urlava per iscritto che metteva a 90 gradi un’altra giovane iscritta,minacce gravissime,ecco..poi stranamente il mister nonno,che minaccia di mettere a 90 gradi le ragazze si è divertito a fare gruppo con le sue amiche e darci addosso anche con minacce in posta,note pesanti sotto i post,e tanto altro,ora chiunque per una scelta tecnica si mette in visione nei primi posti e nella vetrina dei post,il solito gruppo -anziani-attacca,addirittura su post dedicati ad una nota Blogger deceduta,e basta leggere i suoi post da anni passati dove si parlava di cosa soffrisse per capire l’assenza da mesi nei suoi blog e spazi web,e ieri il solito che da anni rincorre chi si è permessa di rifiutarlo ha osato sorridere sotto dei post dedicati,purtroppo questa carogna a minacciato anche me e tutto copiato con conoscenza del settore legale di Milano,so che la sorella e amici vari hanno presentato questa mattina un esposto.

Mentre per la S.del Veneto che copia alias molto divine annunciamo che non ci fa una figura onesta!!!!