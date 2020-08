Lo stizzoso Michele da Molfetta, ormai prossimo alla Caparezza, ammaina la bandiera del tutto subito e tutto facile, per un sesto disco studio che rappresenta una piccola città della scienza. Un museo fatto di parole, suoni, voci e personaggi (i tanti citati nei testi e nei titoli delle varie cover confezionate per ciascuno dei 19 allotment musicali di questo lunghissimo album, conteggiato ben oltre i 70 minuti di ascolto) che rappresentano una piccola scoperta, un ragionamento e di volta in volta un cambio di registro linguistico per un grande maneggiatore della parola come sa essere soltanto il rapper pugliese. Capire “Museica”, nonostante tutto, è opera assai complessa: i giochi di parole, le menate jazzi e quelle hardcore sono solo alcune delle caratteristiche più lampanti di un album che è votato al cambiamento e alla riflessione interiore (di volta in volta sempre più dark e autocritico, fino all’ironia velata e a quella più marcata del satiro in cerca di verità) di un artista che non sà nulla di pittura e di arte plastica e che si trova alla fine ad uscire al cielo aperto smarrito dalla sua stessa smania di cortocircuitare il sistema cantautorale italiano. Un disco molto interessante questo “Museica”: forse il disco più “suonato” di Caparezza, quello in cui il cantautore di Molfetta sfoggia davvero notevoli competenze musicali, spaziando da un certo “Mica Van Gogh”, al liguistico nu-metal di “Argenti vive”), passando per il reggae (“È tardi”) e i suoni sixties (“Giotto beat”). Alla fine, avrà avuto ragione lui?

Caparezza – “Museica” (Universal, 2014). ultima modifica: da