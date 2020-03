Calendar girl: aprile, maggio, giugno (di Audrey Carlan)

Il secondo volume della famosa saga di letteratura erotica Calendar girl.

VIETATA AI MINORI.

Come scritto per il primo volume, questa serie parla esplicitamente (ma molto esplicitamente) di sesso.

Prosegue la saga Calendar girl con il numero 2 di 4 libri. E se ero perplessa già sul primo, ora lo sono di più.

Continuano le vicende della protagonista Mia, che lavora come escort (accompagnatrice) per ripagare i debiti del padre. Particolarità della vicenda: ad ogni mese è assegnata ad un uomo diverso, tutti ricchi e affascinanti.

Passano i mesi e passano gli uomini, ma continua in sottofondo la storia tra Mia e Wes. Relazione travagliata, perché lei va avanti nel suo percorso, accompagnando (volendo dirlo in modo soft) altri uomini, mentre lui si trova una nuova compagnia. Intanto, aprile ospita un arrogante ed atletico giocatore di baseball, maggio fa sognare con un samoano in stile Dwayne Johnson, giugno è teatro di politica grazie ad un ricco e attempato filantropo di Washington.

Molto molto bella l’esaltazione del corpo della protagonista: vengono ammirate, acclamate e celebrate tutte le sue curve. Il fisico in carne è apprezzato proprio a livello sessuale, una novità piacevole.

Bello anche il fatto che qui Mia stringe una vera e duratura amicizia con gli uomini di aprile e maggio, tanto che troviamo queste relazioni fino anche a giugno.

In linea generale, non credo di aver apprezzato troppo questo libro… nel finale, accade un evento scioccante per la protagonista, al seguito del quale le viene chiesto di prendere una decisione. Mi ha lasciata un attimo perplessa il collegamento tra il ragionamento che fa e la conseguente decisione.

Il libro comincia a diventare troppo volgare per i miei gusti, ma è un parere puramente personale. Non apprezzo pagine e pagine di sesso fine a se stesso, apprezzo di più la storia d’amore di sottofondo. L’unico motivo che mi porterebbe a leggere il seguito, è la curiosità sull’evolversi della relazione Mia+Wes.