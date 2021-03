Dante, accuse di plagio e censure da Olanda e Germia: i motivi

Qualche giorno fa si è festeggiato il sommo poeta Dante Alighieri, in una giornata chiamata Dantedì, esattamente il 25 marzo. Ma mentre l’Italia tesseva le lodi di quello che viene considerato il “padre della lingua italiana“, tra programmi tv, post sui Social e altre formule tradizionali e moderne, all’estero qualcuno ben pensava di metterselo letteralmente “sotto i piedi“.

Nella fattispecie, le accuse al Sommo poeta autore, su tutte, della complessa Divina commedia, sono arrivate dalla Germania e dall’Olanda. Già, sempre loro. Quei paesi del centro Europa che ci trattano come l’ultima ruota del carro. Che ci danno lezioni di politica ed economia, anche grazie ai governanti locali che non ci fa rispettare a dovere nelle dovute istituzioni (e che si comporta anche in un modo non proprio irreprensibile).

In Germania, Dante è stato accusato di varie cose, tra cui di plagio. In Olanda è stato invece censurato.

Vediamo meglio di cosa si tratta.

