Se ne parla.

Raccontano..

Di donne iscritte belle,no,bellissime,giovani,che hanno dei Fantasiosi profili con la presentazione del loro aspetto reale,con la descrizione fissa che SONO ISCRITTE PER AGGIORNARE DEI BLOG,E NON ACCETTANO INVITI DA SCONOSCIUTI!!!!! Questo evidente da fastidio a qualcuno che diversamente dalla loro mezza età e l’uso di profili con immagini prese dal web.oppure con appunti particolari e immagini da sesso non scelto da moltissimi. Esiste in questa Comunità un gruppo che vuole i primi posti non accetta la rinascita di questa Comunità che per colpa di qualcuno era prima di diventare S.P.A. con le pezze al cuxo!!! Lo staff tecnico ci ha aiutato a conformare i nuovi blog. ci ha dato sostegno, e vicinanza ogni volta che non avevamo più le forze per sopportare certe angherie,se essere belle e iscritte in una Comunità -per scrivere-e non per altro-si nasconde altro ok. Allora come mai ci sono profili con 10000 di nick assenti improduttivi?immagini di signore,catechiste ,uomini e donne che saltano da un profilo e l’altro? Quando c’e’ una lista dove cercare una possibile amicizia,siamo state sul sito Cupido un dramma non ci hanno risparmiato offese gravissime solo per non aver dato attenzione a uomini di 60 anni,e addirittura con frasi apro il portafoglio,e io vado con ragazze della tua età!!!!e due iscritti per difenderci hanno perso profilo e blog.da chi urlava per iscritto che metteva a 90 gradi un’altra giovane iscritta,minacce gravissime,ecco..poi stranamente il mister nonno,che minaccia di mettere a 90 gradi le ragazze si è divertito a fare gruppo con le sue amiche e darci addosso anche con minacce in posta,note pesanti sotto i post,e tanto altro,ora chiunque per una scelta tecnica si mette in visione nei primi posti e nella vetrina dei post,il solito gruppo -anziani-attacca,addirittura su post dedicati ad una nota Blogger deceduta,e basta leggere i suoi post da anni passati dove si parlava di cosa soffrisse per capire l’assenza da mesi nei suoi blog e spazi web,e ieri il solito che da anni rincorre chi si è permessa di rifiutarlo ha osato sorridere sotto dei post dedicati,purtroppo questa carogna a minacciato anche me e tutto copiato con conoscenza del settore legale di Milano,so che la sorella e amici vari hanno presentato questa mattina un esposto.

Mentre per la S.del Veneto che copia alias molto divine annunciamo che non ci fa una figura onesta!!!!

Magari mettiamo in lettura le file di iscritti che ci hanno segnalato,(con quei nick si risale a molti ospiti in questa comunità)le mail , note,e messaggi di morte ricevuti e anche quelle trovate tra le cose di chi non c’e’ più fisicamente,con relativi indirizzi mail di chi asseriva di aver bisogno di aiuto,messaggi vari e molto altro addirittura tradita da una che credeva amica, e qui darei di stomaco,quanti,”misteri” risolti,tra lune e alieni,monaci e preti,amanti e margherite,chi -sa bannare-e signorotte di oltre mezza età e altro,sono proprio chi si riconosce in queste frasi che continuano a darci addosso,compreso quel personaggio che proprio a me a scritto minacce di morte e numero di cellulare e poi messo in lista nera da molti iscritti,voi cantate sorridete fate post sessuali,non sono le nostre stesse scelte,siamo sgrammaticate?davvero?magari provate a leggere i post di altri-vostri amici per modo di dire-dove fanno post di anni passati e non loro,post strani,frasi buttate li solo per mandare sulla ricerca vestiti ,gioielli alla baldini,aforisti ,poeti da continuare a far vivere e magari sarei d’accordo,sono fatti vostri,chiunque è libero di gestire i propri spazi,di tenere chiuse le note,visto chi salta per far discutere e le note erano in lettura fino a mesi fa,e si trovano,bisogna anche difendersi da certi mascalzoni che per un crocifisso fanno chiudere blog interessanti,oppure per discussioni tra blogger a cui almeno noi non abbiamo mai partecipato sono cose private,visto come segnalate in molti blog e profili e poi i vostri sono riaperti perché scrivete che siete andati ai piani alti,e su grandi blog di piselli e immagini di iscritti messi alla gogna,mentre chi attaccava noi senza motivo erano ben presenti e abbiamo capito i perché,Auguri di poter uscire da questa pandemia presto,bestiali esseri non umani, ingiusti personaggi da cartaceo e altro,anche costoro non devono perdere la speranza, io sono cresciuta dentro un Istituto tra pane amore e preghiere per questo auguro il bene a chiunque -perché se hanno anime vicino soffrirebbero innocenti per azioni cattive fatte da chi per qualcuno non merita di stare ancora in questa comunità a molestare.