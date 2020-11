La Asl Fg con una doppia nota fatta pervenire al nostro tg,aggiorna sulla vicenda Coronavirus di una Rssa Fondazione Palena a Fg,e sul Drive-Trough Tamponi negli ospedali della provincia.Sulla prima questione immediatamente applicato il livello più alto dei protocolli di supporto, previsti in caso di infezioni comunitarie all’interno di strutture socio-assistenziali.I tecnici del Dipartimento di Prevenzione hanno effettuato verifiche nella struttura.Il Servizio di Igiene ha predisposto l’esecuzione dei tamponi su tutti i pazienti e gli operatori sanitari e avviato le indagini epidemiologiche per ricostruire le catene di contagio. Giovedì sono stati tempestivamente effettuati i test: sono positivi 69 ospiti e 28 operatori.Sempre da giovedì, gli ospiti sono visitati giornalmente dai medici delle USCA che stanno garantendo la dovuta assistenza clinica.In considerazione della particolare situazione accertata dai tecnici della ASL Foggia all’interno della struttura, la Direzione ha assicurato la presenza di un primo contingente di operatori, compreso il personale infermieristico, anche grazie al contributo del Policlinico di Foggia.Sul secondo argomento la stessa Asl Fg dice che a partire da mercoledì saranno attivate le nuove postazioni di:Manfredonia (presso il parcheggio antistante il porto turistico);Foggia (presso l’Istituto Zooprofilattico di Puglia e Basilicata);San Severo (nella “Area Spettacoli Viaggianti” adiacente al Palasport comunale “Falcone e Borsellino”).Queste, si aggiungeranno ai drive through già operativi in provincia di Foggia presso le sedi di:Foggia (via Michele Protano);Torremaggiore (presso il Presidio Territoriale di Assistenza);San Marco in Lamis (presso il Presidio Territoriale di Assistenza);Cerignola (presso il Presidio Ospedaliero “Tatarella”);Nei nuovi drive through opereranno i sanitari della ASL con il supporto di personale medico e infermieristico della Marina e dell’Esercito.

