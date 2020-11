Trani non è solo bellezza e incanto. La stupenda cittadina saluta la start-up vincitrice di PIN, l’iniziativa della Regione Puglia, che finanzia le idee imprenditoriali dei Pugliesi INnovativi – come l’acronimo suggerisce – e le aiuta a crescere.Southings è un progetto di intelligente promozione di un branding identitario e rimarca la sua forte matrice territoriale. L’idea innovativa si esprime nella progettazione, comunicazione e commercializzazione di manufatti o souvenirs, che raccontano con amore il patrimonio artistico e culturale del nostro eterogeneo e policromo Mezzogiorno, coltivando l’ambizione di replicare il format in altre città del Sud italiano.Questa idea vincente è stata elaborata nel tempo, con ingegno visionario e largo orizzonte, da due valenti professionisti, Saverio Rociola e Flavia De Sario, che curano la veste grafica e le referenze per Southings.Trani è la città che per antonomasia rappresenta l’anima del progetto. Tutto parte dall’analisi dei dati dell’Agenzia Puglia Promozione, relativi all’attrattività turistica nell’anno 2018 della Provincia di Barletta Andria Trani, che annoverava la Perla dell’Adriatico ai primi posti per numero di arrivi e partenze registrate.Southings è un catalogo di oggetti e storie del Sud. È un baule, che conserva ricordi di forme e colori diversi dall’ordinario. È l’identità del Sud, alla ricerca dell’immaginario visivo, raccontato con autenticità e passione.Le opere inedite degli artisti locali, nazionali ed internazionali diventano souvenir di piacevole design, ma accessibili a tutti. La rilettura contemporanea sortisce l’effetto di raccontare luoghi e personaggi, echi e tradizioni. Il catalogo è generoso: accoglie le t-shirt e le shopper, i poster grafici ed i set di cartoline, i piatti in ceramica, i manufatti in pelle, le mug e persino una linea dedicata ai bambini.La valorizzazione dell’arte e del design nei progetti di marketing non prevede pregiudiziali nella valorizzazione turistica del territorio. L’obiettivo condiviso è quello di creare un ponte tra il settore artistico e quello commerciale, attraverso una rete virtuosa di collaborazioni con artisti ed attori della filiera turistica, enti pubblici e privati.

SOUTHINGS: Arte e Marketing Territoriale Si incontrano Vince il bando PIN della Regione Puglia-Di Annamaria Natalicchio