Si e’svolta oggi presso il Tribunale Civile di Bari (Piazza Enrico De Nicola) si svolgerà in contemporanea con Trani, Catania, Firenze, Bologna e Pescara un flash mob al fine di continuare la staffetta ideale nata in Sicilia, finalizzata a sensibilizzare la Pubblica Amministrazione e l’opinione pubblica sulla situazione di precarietà e mancanza di tutele dei 5000 Giudici Onorari d’Italia.In tutta Italia, si stanno susseguendo infatti flash mob al motto di “BREAD and ROSES”.Lo sciopero del pane e delle rose (Bread and Roses) risale al 1912 ed è un noto sciopero attuato dai lavoratori dell’industria tessile, dopo la riduzione del salario e contro le condizioni lavorative.Pur considerando la non esclusività del rapporto con l’amministrazione della giustizia e la possibilità di svolgimento di altre concomitanti attività professionali, in sintonia peraltro con la temporaneità dell’incarico conferito, l’Associazione nazionale magistrati esprime la ferma convinzione che non debba essere svilito il ruolo e quindi dimenticato l’importante contributo fornito dai giudici e dai pubblici ministeri onorari.

A Bari Svolto Flash-Mob Dei Magistrati Onorari In Stato di Agitazione Permanente-Redazione World News 24- ultima modifica: da