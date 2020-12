Una iniziativa itinerante che coinvolge tutta la Puglia,21 comuni e teatri, presentata ieri dal Teatro Pubblico Pugliese”Indovina chi viene a(s)cena,in diretta social.Per la Provincia di Foggia oltre al capoluogo dauno,faranno parte del progetto anche Troia,Monte S.Angelo, Pietramontecorvino,San Severo e Torremaggiore.L’iniziativa consiste in una serie di racconti a sorpresa che saranno effettuate dalle compagnie teatrali di ogni singola citta’,che li vedra’protagonisti di due spettacoli uno in teatro e l’altro in diretta social,l’operazione servira’anche a mettere una complessa operazione di riavvicinamento del pubblico,lontano da troppo a causa della emergenza epidemiologica.Ha partecipato anche il neo-assessore alla cultura regionale pugliese Massimo Bray,World News Web 24 presente in diretta alla conferenza stampa ha potuto interloquire con il rappresentante politico,l’intervista la potrete seguire nelle edizioni do oggi del nostro telegiornale alle 9 ed alle 19.00.

Presentata L'Iniziativa"Indovina Chi Viene a (S)cena" Del Teatro Pubblico Pugliese Una Rassegna con Tante Novita'-Mimmo Siena-