Tre giorni per sei spettacoli è il programma del prossimo fine settimana di “Indovina chi viene a (s)cena, il nuovo format del Teatro Pubblico Pugliese ideato come una stagione teatrale unica diffusa sul territorio regionale. Due gli appuntamenti quotidiani in ciascuno dei 26 Comuni soci del Tpp che hanno aderito alla proposta, a cui se ne stanno aggiungendo sempre di nuovi.Nei prossimi giorni tocca a Conversano (8 gennaio), Barletta (9 gennaio) e Torremaggiore (10 gennaio) con un doppio appuntamento a sorpresa per ogni Comune, alle 19.30 e alle 21.00, in diretta streaming dal teatro comunale e con il pubblico che da casa potrà seguire gratuitamente gli spettacoli, ma solo dopo essersi registrato.Non lo stesso spettacolo in doppia recita, ma due racconti-spettacolo diversi ogni sera con due diverse compagnie teatrali che si daranno il cambio sui palcoscenici per dare vita alle proprie originali performance studiate appositamente per l’occasione. Eventi che sono anche un gioco alla scoperta dei maestri del teatro, della danza, della musica, dei personaggi famosi o delle radici culinarie della nostra terra, dei luoghi, degli avvenimenti o delle creazioni legate alla storia dello spettacolo dal vivo o al territorio ospite. Il progetto è realizzato in collaborazione con Pugliapromozione, Pugliesi nel mondo e Inchiostro di Puglia.

Gli Appuntamenti Di Indovina Chi Viene a(S)cena Del Teatro Pubblico Pugliese dall’8 al 10 Gennaio-Redazione World News Web 24- ultima modifica: da