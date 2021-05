Giovedì 6 maggio, dalle 18, si terrà online la presentazione del volume “La Seconda” di Giulia Basile, Les Flâneurs Edizioni. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività culturali di “Teca del Mediterraneo”. La Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia realizza progetti ed eventi a favore della promozione della lettura, attività destinate a tutti i cittadini. Attraverso i propri servizi si impegna ad accrescere il benessere sociale e a migliorare le abilità e le capacità delle persone, facilitando l’accesso alla cultura, ai documenti e alle informazioni. Sostiene, inoltre, la formazione continua nel rispetto delle diversità culturali.L’autrice. Giulia Basile, laureata in lettere e in pedagogia, ha speso la sua vita nella scuola. Dinamica animatrice culturale e sociale, è stata tra l’altro consigliera comunale e sindaca di Noci (Ba) suo paese natale. Fondatrice dell’Associazione culturale femminile D.A.R.F. e dell’AVIS (Ass. Donatori Sangue) di Noci, è presente in varie associazioni a livello nazionale e internazionale come AIRC, Toponomastica Femminile, Progetto Continenti. Numerose sono le sue pubblicazioni in prosa e in versi.

Giovedì 6 maggio presentazione online del libro "La Seconda" di Giulia Basile All'Interno Della Iniziativa"La Teca Del Mediterraneo"