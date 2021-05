San Ferdinando di Puglia: Consegnati Premi del Concorso #leparoledellaparità a 3 Istituti Scolastici Di;Annamaria Natalicchio

Si è svolta venerdi’scorso,nella Sala Conferenze del Comune di San Ferdinando di Puglia l’incontro che sancisce di fatto la conclusione di un percorso avviato dall’Amministrazione Comunale di San Ferdinando di Puglia e dall’Assessorato alle politiche sociali per l’otto marzo, Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, che ha visto in quella data l’inaugurazione di una panchina letteraria.Premiate 3 Scuole Cittadine, Gli studenti dell’Istituto Scolastico Giovanni XXIII accompagnati dalla vicepreside Giovina D’Addato.con la Poesia “Libertà” della studentessa Cinzia Distaso della classe 1ª C– il Video “SenzaLimiti” di Loren Leone della 3ª E.Gli studenti dell’Istituto Scolastico Dell’Aquila – Staffa, accompagnati dal Dirigente Scolastico Professor Ruggiero Isernia.il Video “#leparoledellaparità” di Maria Leonetti e Adelaide Tartori assieme a tutta la 4ª AM (Abbigliamento e Moda) – la Poesia “La Strada giusta” di Fabiana Luce della 5ª AM.Infine Gli studenti dell’Istituto Comprensivo De Amicis – accompagnati dal prof. Onofrio Bancone e dalla prof.ssa Francesca Pedico.I lavori premiati sono ispirati a due donne che hanno cambiato la storia, quella che non viene riportata sui testi scolastici, ma che hanno ispirato battaglie civili: “Franca Viola” (la prima donna a rifiutare il matrimonio riparatore) di Riccardo Rizzitiello, Salah Farhat, Martina Pellegrini, Francesco Vitobello della 3ª B, e “Serafina Battaglia” (testimone di giustizia, prima donna a testimoniare contro la mafia).Per La Locale Vicesindaca Arianna Camporeale,Un percorso che parte sin dal 2017 con la stipula della convenzione con il Centro Antiviolenza di Barletta ‘Osservatorio Giulia e Rossella’ onlus, concludendosi oggi con la premiazione del concorso #leparoledellaparità perché riteniamo – ha chiosato la vicesindaca – che la sensibilizzazione sia l’arma più potente e che debba partire proprio dalle scuole, modificando il linguaggio, perché, si sa, le parole possono essere sassi o possono creare ponti e quindi possono anche cambiare la visione delle cose e creare battaglie culturali».

