Si Conclude Venerdi’La Presentazione Dei Lavori Del Concorso”I FIori Blu”Di;Redazione World News Web 24

Si conclude venerdì 11 giugno – con inizio alle ore 17 – la presentazione delle candidature del Premio Nazionale”I Fiori Blu”, sostenuto dalla Regione Puglia e dal main sponsor Sanità Più, promosso dall’associazione omonima con partner Università degli Studi e Fondazione Monti Uniti, patrocinio di Comune, Provincia di Foggia e Confindustria Puglia, e auspici del Centro italiano per il Libro e la Lettura.saranno presentate le ultime due prestigiose candidature. Si tratta di due titoli della casa editriceMarsilio: “Le regole del cammino” e “Cuore di furia”.Con il saggio “Le regole del cammino” concorre al Premio, Antonio Polito. Vicedirettore del «Corriere della Sera». È autore di due libri intervista.Ci accompagna in un viaggio a più dimensioni: quella materiale, sul Cammino di san Benedetto, da Norcia a Montecassino, nell’Italia dei borghi e dei paesi. E quella spirituale, alla ricerca dei valori alla base dell’Europa cristiana che affondano le loro radici nell’esperienza delle comunità monastiche. E ancora la dimensione pubblica, per ripensare il ruolo della politica. Una rigenerazione personale e collettiva, per scorgere il senso e la direzione del nostro camminare, «a un ritmo diverso, meno frenetico, con un passo più lieve, la mente più sgombra, più in pace con se stessi e perciò più utili agli altri. Romana Petri, protagonista dell’incontro di venerdì, concorre con il romanzo “Cuore di Furia” Scrittrice, traduttrice e critica letteraria, ha ottenuto numerosi premi, I suoi libri sono tradotti in Inghilterra, Francia, Stati Uniti, Spagna, Serbia, Olanda, Germania e Portogallo. Protagonista dell’opera in concorso è il padre di Norama Tripe ed è uno scrittore. Lo diventa quando ruba un trattore a Barcellona, scappa a Siviglia, trova lavoro in un magazzino di granaglie e lì comincia a leggere. E dopo aver tanto letto, scrive. Ha lasciato una moglie, una domestica rimbambita e la piccola Norama, che anni dopo, quando ha imparato a leggere, vede su un giornale la foto del padre e decide di andare a cercarlo, quando è ormai un venerato scrittore spagnolo.

Si Conclude Venerdi'La Presentazione Dei Lavori Del Concorso"I FIori Blu"