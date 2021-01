DI LUNEDI’ è il nuovo album di Mirco Porrà, cantautore pop- rock che studia e apprende la musica, esclusivamente da autodidatta Ad oggi vanta un repertorio di oltre 180 canzoni scritte, arrangiate e autoprodotte.

Riscontra successo in sud-America soprattutto in Argentina e Colombia dove i suoi brani sono conosciuti in Radio e dove partecipa a diversi programmi radiofonici come “La estacion del Rock” prodotto da Radio la Cometa , rock dali radio , radio amplitud nel programma Italia Unita ,dal 2010 circa i suoi brani sono in rotazione .

Porrà partecipa nel 2011 a REY TV nel programma CLIPSTATION con il video del brano “Favole che Piovono”.

Nel 2012 firma un importante contratto con l’etichetta discografia PMS studio che da una svolta al suo percorso artistico: il produttore discografico Raffaele Montanari nota infatti fin da subito le capacità artistiche di Mirco Porrà ed inizia a produrre i suoi brani .

Il 20 ottobre 2013 esce il suo primo EP dal titolo “DOPO TUTTO” album di 4 brani che riceve ottimi riscontri e recensioni da diversi magazine e riviste come, Music Rage , Indie Music , Music Keep , Music Motion Magazine , Emergeranno , Sound online , in quest’ultima ha rilasciato anche un’intervista pubblicata recentemente dal magazine.

Sempre nel 2013 inizia una collaborazione con 3 musicisti che formano la sua Band fino all’estate 2014 , il chitarrista Tommy Gardelli , il bassista Riccardo Cacciaguerra ed il batterista Francesco Turco, mentre 12 dicembre 2013 partecipa alla manifestazione nazionale x telethon che si è tenuta al teatro Alighieri di Ravenna .

L’8 settembre 2014 Mirco partecipa nella splendida cornice di Andalo in Trentino , alla trasmissione “A tambur battente”, programma condotto da Daniele Perini e diffuso settimanalmente su circa 140 tv in Italia. Il 6 giugno 2014 Mirco Porrà ha partecipato al famoso concorso Tour Music Fest nella tappa di Rimini passando egregiamente il turno ed arrivando fino ai quarti di finale uscendo con un’ottima valutazione tecnica .

Ad aprile 2015 inizia ufficialmente l’avventura nella casa discografica PMS studio come consulente discografico e nello stesso anno duetterà sul palco nel concerto di Marco Ligabue. Nel settembre 2015 apre il concerto dei Dik Dik al Pala de Andrè davanti a migliaia di persone e molte altre manifestazioni musicali nei mesi successivi, tra cui diversi eventi a scopo benefico.

Riguardo il suo ultimo album in studio dal titolo DI LUNEDI’, Mirco racconta di come questo abbia preso forma a poco a poco, passando e descrivendo diverse situazioni della sua vita; dove la tematica personale ed emozionale, si ripercuote sia nei testi che nella musica. Tra le tracce che compongono l’album, una nota speciale merita di sicuro la ballata intitolata CHIARA, a cui Mirco confessa di essere particolarmente legato “Chiara è una delle canzoni a cui tengo di più e forse una di quelle in cui ho visto la gente ritrovarsi” ed è incontrastabile la scelta stilistica che passando per il pop, mette in piena luce il rock, in particolare in chiusura del pezzo, dove l’assolo lancinante della chitarra, dischiude le ali di un’anima irrequieta “Adesso scegli da sola la strada da fare…Tu Non sbagliare neanche un passo se vuoi camminare non sbagliare ad odiare se hai provato ad amare ”. E se dopo il passaggio di stile con nette cromature pop/rock di “Alla cassa del Bar”, la chitarra sussurrante di PAZZA FOLLIA propone sonorità più lineari, vicina alla melodia di chiave tipicamente pop. Il brano, dichiara Mirco, “parla di una storia movimentata dove due persone arrivano anche ad odiarsi ma non riescono a separare le loro vite, una situazione ricorrente di contrasto che accompagna un pò tutto l’album che ho scritto in tanti momenti di diversa natura emozionale”.

IL TUO PAESE è invece in pieno stile canzone d’autore, tra le speranza e le aspettative di chi ricama le promesse sullo sfondo dei suoni, malinconie che soffiano su respiri trattenuti. e

il desiderio di libertà soffocato dalle illusioni ora disperse assieme al vento che ha spazzato via anche la voglia di rimettere tutto in discussione, come anche il sogno di “Cambiare tutto il marcio con la musica”.

Non mancano poi contenuti di ironia , nel brano “Una famiglia normale” dove Mirco parla di quello che nella vita risulta sempre scontato: la routine, le situazioni obbligate, imposte; un tentare di sollevare la maschera che ci impone comportamenti ridicoli e una sorta di denuncia contro un mondo e un sistema che va a rotoli. “Ti vedevo ritornare” tratta di una storia molto difficile tra due persone che vivono più di distanza che di vicinanza e la cui pieghe vocali di Beba, che qui duetta con Mirco, apportano al brano una possente carica emozionale. Ritorna qui la forza di della speranza delle aspettative e della pazzia, concetti approfonditi anche nelle tracce precedenti.

“Respirare Forte” invece parla di un tema molto delicato e che l’artista affronta con tutta la discrezione possibile, ovvero l’atrocità della violenza fatta su una donna . “La costrizione e lo stato d’animo emotivo traspaiono da questa canzone ed appunto il non sapere più “respirare forte “ non riuscire a chiudere la porta e chiedere scusa anche quando non si vorrebbe e soprattutto non si dovrebbe “, dichiara il cantautore. La vita e tutti i suoi aspetti, anche quelli più crudi sono attraversati e analizzati in modo spontaneo e autentico in quest’ ultimo lavoro di Mirco Porrà, dove c’è una netta evoluzione musicale rispetto ai lavori precedenti. Più pronto è poi l’uso dell’elettronica e in cui le tastiere richiamano il tipico sound anni 80/90, con tanto di sobbalzi armonici che confermano la qualità artistica del lavoro di Mirco assieme a Raffaele Montanari e PMS Studio.

Sonia Bellin