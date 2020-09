ESCLUSIVA SIC: Intervista a Thibault Rabeux, il mio canale YouTube e il mio libro dedicato alla storia del calcio femminile.

Thibault Rabeux è un giornalista francese, autore del libro “Women’s soccer: The official history of the unofficial World Cups” disponibile su Amazon sia in lingua inglese che francese.

L'”incontro” con Thibault è stato casuale, ho ricevuto una sua email all’indirizzo stelleincampo@gmail.com quasi un mese fa e, da quel giorno, ne è nata una piacevole corrispondenza virtuale. Quando accadono queste cose, adoro la tecnologia, ti permette di scambiare delle opinioni su ciò che rappresenta la tua più grande passione di sempre, con persone e “addetti ai lavori” che abitano a molti km di distanza da te. Grazie Thibault!

In questa intervista esclusiva, Thibault ci racconta del suo lavoro nel movimento del calcio femminile e cosa lo ha spinto nel seguire questo sport che sta appassionando sempre più persone nel mondo.

1) Raccontaci la tua storia…

Mi chiamo Thibault Rabeux, lavoro come giornalista e sono specializzato in SEO (ottimizzazione dei motori di ricerca). Nel 2011, pur non essendo ancora laureato, ho provato a scrivere articoli per diversi media (sito web e testata giornalistica) specializzati sul calcio maschile, ma la concorrenza era alta. Tutti guardano e amano il calcio maschile. Ecco perché è davvero difficile farcela in questo campo.

Di conseguenza, ho deciso di diventare un esperto di calcio femminile. Dopotutto, è lo stesso sport! Così ho iniziato a guardare le partite in TV, sono andato allo stadio a vedere le partite dal vivo, ho iniziato ad interessarmi alle giocatrici… Poi ho contattato i pochi siti francesi specializzati sul calcio femminile e ho chiesto se potrebbe scrivere articoli per loro. Due siti web mi offrirono la possibilità di scrivere per loro: “une-deux.net” e “footdelles.com” che è ancora online.

È così che è iniziata la mia “carriera”. Ho fatto molte interviste (Sandrine Soubeyrand, Tobin Heath, Amandine Henry …); ero presente durante gli allenamenti di squadre come il PSG (ho incontrato Sara Gama un paio di volte a Parigi quando giocava per il PSG). Nel 2014 sono andato in Canada per seguire la Coppa del Mondo femminile Under 20. È stata un’esperienza incredibile! Ho intervistato molte giocatrici da tutto il mondo: nigeriani, nord e sudcoreani, tedeschi, canadesi, francesi, brasiliani, neozelandesi …

Sfortunatamente, mi sono fermato nel 2015 per trovare un lavoro più redditizio … In Francia, è davvero difficile guadagnare abbastanza soldi per vivere con il calcio femminile … Tuttavia, ho deciso di immergermi di nuovo in questo sport l’anno scorso, nel 2019, scrivendo il mio primo libro sulla storia del calcio femminile

2) Dove è nato il tuo interesse per la storia del calcio femminile?

Quando ero un giornalista a tempo pieno, specializzato in calcio femminile, lavoravo per siti web che parlavano di notizie. Ad esempio, abbiamo realizzato molti report sulle partite e commenti dal vivo. È un buon esercizio, ma c’è un problema: tutti facevano la stessa cosa. Ero stanco di questo, quindi volevo scrivere qualcosa di diverso. Volevo scrivere qualcosa di mai pubblicato prima (almeno in Francia). Ed è naturale che ho scoperto la storia del calcio femminile. Un argomento inesplorato in lingua francese.

C’è così tanto da raccontare … Ho la sensazione di fare qualcosa di utile raccontando storie attraverso il mio libro o il mio canale YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCwVBs7ti3YisWuAeDHleagQ ). Le pioniere meritano gratitudine e riconoscimento, ecco perché faccio del mio meglio per raccontare le loro storie.

3) Puoi parlarci del tuo libro? Dove possiamo acquistarlo?

Il mio libro è dedicato ai Mondiali femminili “non ufficiali” giocati negli anni ’70 e ’80. “Non ufficiali” significa che quei tornei non sono stati organizzati e ammessi dalla FIFA. Tuttavia, alcune di queste competizioni sono state incredibili. Ad esempio, nel 1971, il Messico ha ospitato una Coppa del mondo. La finale Danimarca vs Messico si è giocata davanti a 110.000 spettatori. La Danimarca ha vinto 3-0 grazie a tre gol di una giovane giocatrice, Susanne Augustesen, di 15 anni! Ci sono molti aneddoti su questa competizione. Se ti interessa, ho pubblicato un video dedicato a questo torneo:

https://www.youtube.com/watch?v=zwArA4F0ooE

Se ami la storia del calcio femminile e gli aneddoti divertenti, sono sicura che apprezzerai il mio libro, disponibile solo su Amazon in francese e in inglese. Ho intervistato ex calciatori per scriverlo, soprattutto Susanne Augustesen o Feriana Ferraguzzi, ex giocatrice italiana.

4) Qual è la tua giocatrice preferita nel calcio femminile?

Nel 2012, quando ho scoperto il calcio femminile, adoravo la giocatrice svedese Lotta Schelin che ha giocato per il Lione in Francia. Ma ora, ho più ammirazione per le ex giocatrici. Se dovessi fare una selezione, sceglierei Carolina Morace, Rose Reilly, Susanne Augustesen e Lone Smidt Hansen.

5) Quale giocatrice vorresti intervistare?

Le quattro giocatrici citate nella domanda precedente! Anche se ho scambiato qualche email con Susanne Augustesen per scrivere il mio libro, non l’ho mai incontrata. Forse un giorno, per il mio canale YouTube, intervisterò una di quelle leggende.

A proposito, ho appena lanciato la mia prima newsletter! Invio ogni giorno per 15 giorni, via email, una storia / aneddoto illustrato sulla storia del calcio femminile. Se sei interessato, ecco i link in inglese (o in francese) per iscriverti alla mia newsletter 🙂

Newsletter inglese

Newsletter francese

Denise Civitella

Ph credit: per gentile concessione di Thibault Rabeux