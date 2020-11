Francesca Cipriani contro il chirurgo Lorenzettia Pomeriggio 5: «Ho pianto, non dire ‘mostro’». Barbara D’Urso costretta a intervenire

Pomeriggio 5, Francesca Cipriani contro il chirurgo Lorenzetti: «Ho pianto, non dire ‘mostro’». Barbara D’Urso costretta a intervenire. La showgirl, ospite in studio, ha voluto commentare quanto accaduto l’ultima volta a Live Non è la D’Urso criticando le parole del chirurgo estetico su Jessica Alves, l’ex Ken umano. «Ho pianto dopo aver sentito Lorenzetti parlare di “Mostro”, ci voleva un minimo di umanità», ha detto la Cipriani, ma la conduttrice ha preso le difese del chirurgo sottolineando che c’è stato un malinteso.

LA DIFESA Lo stesso Lorenzetti ha voluto spiegare la sua posizione: «Ho il rispetto più assoluto per chi decide di fare quel percorso. Sono contro tutte le esagerazioni quando si parla di chirurgia estetica e chi si presta va a creare dei mostri. Non ho detto che Jessica è un mostro. Io sono contro una chirurgia estetica che altera l’equilibrio. Il concetto che passa è di un’alterazione della bellezza». «Io l’ho capito, nessuno ha mai messo in dubbio il percorso di Jessica e la sua transessualità», ha aggiunto Barbara D’Urso. Il professor Lorenzetti, chirurgo plastico e spesso ospite nel salotto di Barbara D’Urso, non aveva esitato a scagliarsi contro l’abuso di interventi estetici che hanno totalmente modificato le sembianze di Jessica.

LE PAROLE DI LORENZETTI «Ti sei guardata allo specchio? Quello che sta succedendo adesso è peggio di quello che hai fatto per essere Ken. Non hai forme equilibrate, nessuna bellezza, non c’è nulla di femminile, è solo un’esagerazione. Tutto quello che hai fatto ti fa male fisicamente. Non ci raccontare la favoletta, tu prendi tante sostanze, non usi solo il grasso. Il tuo percorso chirurgico è di follia. L’errore è di chi si presa per pochi soldi a fare queste cose oscene. Tu non vai dai migliori dottori al mondo, perché la gente seria non fa queste cose orrende. I chirurghi plastici seri non creano mostri del genere. Una cosa è la transizione, un’altra è far diventare le persone dei mostri. Folli loro e folle tu. Sì, io lo dico che sei un mostro. Non ti vorrei mai come paziente», aveva detto Lorenzetti..

LA REPLICA A queste accuse Jessica Alves aveva risposto: «Tu sei un dottore anti professionale. Nessun dottore viene in tv a dirmi che sono un mostro. Tu non hai la libertà di farlo, non ti conosco e non mi chiami mostro. Mostro sei tu, sei orrendo e sei un brutto mostro. Io ti farò un processo».