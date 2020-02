Coronavirus, versano tanica di liquido misterioso in metropolitana: panico e passeggeri in fuga

Coronavirus, ormai è psicosi in tutto il Mondo. Panico e paseggeri in fuga nella metropolitana di New York a causa di uno scherzo (decisamente di cattivo gusto) di una coppia di giovani. I due… burloni del Queens hanno fatto finta di rovesciare una tanica del nuovo “coronavirus” su un treno pieno all’ora di punta. Potete immaginare quello che è successo a bordo.

Il diciannovenne Morris C., dopo il grande clamorre suscitato dall’episodio, ha spiegato al Ny Post. “Non sapevo che la gente l’avrebbe presa nel modo sbagliato. Non era mia intenzione”. Lui e il suo amico, il diciassettenne David F., hanno terrorizzato tantissimi passeggeri svuotando una tanica bianca contenente un misterioso liquido di colore rosso. In questi giorni, complice la psicosi Coronavirus, la gente a bordo ha pensato al peggio cominciando a fuggire in mezzo al panico.

Anche perché la coppia indossava vistose tute bianche e mascherine. Il video è online: i due fingono una caduta e versano il liquido sul pavimento, mentre un pendolare urla di paura.

“È uno scherzo! È uno scherzo! ”. La bufala è avvenuta il 31 gennaio, quando il coronavirus – ora ufficialmente COVID-19 – stava solo catturando l’attenzione negli Stati Uniti, ma il video è diventato virale in questi giorni con migliaia di visualizzazioni.