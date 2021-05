Mie considerazioni effetti Covid-19

UNA GENERAZIONE, LA NOSTRA, CHE NON HA MAI VISSUTO NESSUN CONFLITTO MONDIALE. UN MICRORGANISMO DI APPENA 160 NANOMETRI, HA INCENDIATO IL MONDO.

L’attuale realtà è assistere a un mondo letteralmente incendiato a causa di una Pandemia “Creata” da un esserino invisibile.

Credo di dire cosa vera nell’affermare che la nostra generazione non ha mai vissuto alcun conflitto mondiale come, invece, è stata vissuta dai nostri antenati con immani sofferenze. Quindi, ci possiamo considerare la generazione del dopo guerra, dei periodi della guerra fredda, la generazione dei progressi della tecnologia e della scienza.

Ci sentivamo degli “invulnerabili” degli onnipotenti in grado di mettere sotto nostro dominio il mondo intero.

Una generazione, capace di aggirare qualsiasi ostacolo che potesse essere di intralcio. In poche parole, siamo la generazione che ha vissuto e sperimentato con elevati benefici, una costante e perpetua crescita.

E tuttavia, quando questa generazione pensava di potere dominare su tutto, ecco che proprio in questo momento, arriva il tempo dei genomi, delle manipolazioni genetiche, di alimentazione transgenica che ci rendeva la consapevolezza di essere informati su tutto e nel contempo farci svegliare più isolati che mai, e non potere guardare con gli occhi il “tête-à-tête”

Questa generazione ha creato sofisticatissimi sistemi di sicurezza volti a garantirci l’invulnerabilità ma ecco che ci sorprendiamo “Vulnerabilissimi”. Ci siamo sorpresi invasi dalla paura, da ansie incontrollabili, dal panico, dalla necessità di mettere denaro su denaro, mentre molti altri, quasi ignari della consistenza immane di quanto stiamo vivendo. A questi mi sentirei di porre una domanda; anzi, un invito a riflettere e a fermarsi, e per recuperare vitalità a rinascere, passare in rassegna la vita che stiamo conducendo e sul quanto può essere importante, la vita, se sopravviviamo a questa pandemia che, fuor di dubbio ne usciremo.

Quindi, superare questa pandemia e consapevoli che il livello di attività non sarà più quello di prima perchè a prevalere sarà lo spettro della disoccupazione.

Eppure non possiamo dire di non avere ricevuto gli avvertimenti, solo che abbiamo preferito non vederli.

In conclusione, questa è l’opportunità che abbiamo, per recuperare un “modo di vivere ” in perfetta armonia con chi abbiamo nutrito astio e non di meno con l’ambiente, e con la natura.