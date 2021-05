Among Us – Mega Gioco Popolare

Among Us rapidamente guadagnato popolarità per la sua divertente modalità di gioco multiplayer con gli amici o su Internet. Tra di Noi è un mega gioco popolare, che può essere scaricato e giocato con gli amici via Wi-Fi (a casa o in parte) o su Internet con sconosciuti. Numero possibile di giocatori 4-10. L’essenza di Among Us Online Edition del gioco è il seguente: sono un membro dell’equipaggio di una nave spaziale. È necessario eseguire intorno alla navicella spaziale e fix vari guasti, pulizia da detriti.

Ma non dimenticare che uno dei compagni è un traditore. Qualsiasi giocatore può diventare a caso. Corre come un pazzo, cercando di danneggiare i sistemi della nave e uccidere altri astronauti, senza attirare l’attenzione. Di volta in volta potrete partecipare a sondaggi su cui l’equipaggio è il traditore. I traditori sono gettato dalla nave. Se si può vivere alla fine Among Us Impostor gioco, si vince.

Il gioco termina quando tutte le attività si sono concluse o sono tutti impostori sono gettati in mare. La partecipazione a questo confronto online e anche guardando in mezzo a Noi è molto emozionante e divertente!

Il processo è un po ‘ ricorda la Mafia scheda di gioco di carte. Ricordate? La città si addormenta, la mafia si sveglia? Se hai giocato, quindi il significato sarà chiaro per te, solo i dintorni sono così cosmico-futuristico. Ma hai ancora bisogno di abilità di detective qui. Allo stesso tempo, è necessario interagire con gli altri giocatori, è necessario giocare in una squadra e di comunicare.

Inizialmente, il Among Us Single Player app è stata rilasciata nel 2018 per i telefoni cellulari, ma è stato “girato” nel 2020, grazie a ben conosciuto stelle filanti, che ha portato milioni di dollari per gli sviluppatori. Among Us è distribuito gratuitamente per iOS e Android, disponibile su Steam.

Questo fresco gioco spostato verso i mondi di Minecraft senza subire drastici cambiamenti, tranne che alcune funzioni sono state semplificate. Tuttavia, non si sente alcun drastici cambiamenti. Solo che ora il vostro personaggio sarà il classico cubi aspetto che distingue Minecraft dal resto del mondo di gioco. Hai ancora per cercare di salvare la tua vita e capire chi è il tuo amico su questa nave e chi è il tuo nemico. Among Us Mod Minecraft è pronto per aprire le porte ad un’incredibile cubo mondo, in cui gli sviluppatori hanno attentamente trasferite le posizioni dell’astronave. Ora giocare è diventato ancora più interessante! Fretta, raccogliere i tuoi amici e iniziare a giocare! Si sta per esperienza più indimenticabile avventura che sicuramente non si ripeterà nella vita reale! La situazione Among Us in Minecraft è molto difficile: ieri amici sembrare i nemici e non siete sicuri se si può fidare di nessuno. Abituarsi a tutti e stare attenti a quando l’incontro con uno di loro nei corridoi. Chiunque può rivelarsi un cattivo e infilare un coltello nel collo quando meno te lo aspetti.

Con l’aiuto di il Among Us Mobs mod, i personaggi Tra di Noi sono aggiunti al vostro Minecraft client di gioco, in cui è necessario trovare il ciarlatano, si può anche prendere parte al gioco stesso, utilizzando la pelle di un membro del team. I Compagni non può essere domato utilizzando l’Osso. Così, si può assemblare una squadra e congiunte le forze per cercare impostori. Impostori, a loro volta, sono aggressivi e cravatta, i giocatori e i membri dell’equipaggio.

Mostra le tue capacità di osservazione e abilità di detective proprio ora!