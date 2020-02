Trovata furbetta a Londra: distributore al bancomat di Prosecco italiano! 08 Febbraio 2020 da distributore automatico, frode, Londra, prosecco, trovata furbetta, vino italiano Tag: bancomat Post n°1470 pubblicato ilda simona_77rm Si chiama “Apm”, acronimo che sta per “Automatic prosecco machine” ed è una "scatola" gialla posta fuori da una vineria nel centro di Londra, con lo scopo di distribuire automaticamente calici di Prosecco, la amatissima "bollicina" italiana di cui si teme la riduzione nel Regno Unito nel dopo-Brexit.

Si tratta dunque di un distributore automatico di calici che è stato installato all'esterno di una vineria della catena «Vagabond Wines» nel quartiere di Grace Church, a poca distanza dal «Monument» la colonna che ricorda il Grande incendio di Londra del 1666. Giusto in quel punto fino a qualche tempo fa c'era proprio il bancomat di una banca.

Quello che potrebbe sembrare un tentativo di promozione «smart» per il bianco frizzante veneto-friulano non è piaciuto ai produttori trevigiani del fortunato vino. Il Consorzio di tutela del Prosecco Doc lo ha reputato una frode nei confronti dei consumatori inglesi, oltre che un serio danno di immagine alle eccellenze italiane, una distribuzione che non rispetta il disciplinare legato alla Doc. Il Consorzio si è attivato con i propri legali e agirà in tutte le sedi contro chiunque, in Italia e all’estero, continuerà a somministrare del vino alla spina vendendolo come “Prosecco”.

Alla faccia dei nostri migliori prodotti italiani!