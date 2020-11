Questa è la squadra medica che a suo tempo, prese in cura Donald "The Duck" Trump, beccato come tanti comuni mortali dal virus. Proprio lui che ha sempre sostenuto con boria e spocchia indicibili, quanto questa epidemia fosse stravagante e poco preoccupante. Da un intervista radiofonica alla Capua, una delle nostre qualificate virologhe, si apprende come la cura dello sborone, sia stata meticolosamente sperimentale e azzardata con metodi e medicinali specifici e poco testati. Il suo medico personale tale Sean Conley, tutti i giorni aggiornava la stampa e rassicurava la nazione: il presidente fa passi in avanti, sta meglio e non vi sono problemi. La foto su mostra un'intera equipe, con medico personale che informa. Certo è che in poco tempo, somministrandogli vitamina D, zinco, melatonina, un'aspirina al giorno e un antiacido, pare abbia parato il virus e tornato alla vita normale. Anzi, anche la famiglia ha subito gli stessi trattamenti e sappiamo come abbiano superato la crisi. Ascoltando la Capua in radio, abbiamo appreso che la cura imposta a "belli capelli", sia stata di una potenza unica: una botta da stramazzare un toro bello grosso! Una bella dose di anticorpo monoclonale con il compito di bloccare il virus, mentre tenta di entrare nel sangue ed evitando così, la malattia. Bene, un bel colpo direi, una strada percorribile e magari, testata sul boione, poteva essere una soluzione per milioni di contagiati. In realtà, a parte la sopportazione fisica di ciò che sia stato assunto, la cura è stata paragonata alla "Kriptonite" di Superman, ovvero micidiale contatto da abbattere un superuomo. Ma inoltre, e credo sia l'aspetto più significativo, la cura costa circa un milione di dollari!!!! Oh cazzo! Mica fesso "Il Crodino biondo che abbraccia il mondo", si cura in modo esclusivo, canta vittoria, fa prediche e predicozzi, perde le elezioni ma per lui il calvario non c'è stato. Hai voglia a dire "Siamo tutti sulla stessa barca" per incoraggiare gli americani tutti, ma la verità è che tutti gli altri sono sulla stessa barca mentre lui, i suoi parenti e amici intimi, sono soli sullo stesso yacht privato. E' inutile girarci attorno, vedo su FB code interminabili di italiani che tifano ancor per lui e fanno ancora oggi, campagna elettorale per tirarlo fuori dopo le votazioni. Credo di sapere perché non voglia mollare e rimanere a galla con eventuali protezioni necessarie: sta cambiando uomini dappertutto, sta mettendo i suoi giannizzeri alle leve di comando. Ha paura perché se dovesse tornare ad essere un cittadino normale, avrebbe da rispondere per alcuni reati personali. Vedremo come andrà a finire: lui comunque, presidente non potrà essere confermato e intanto pongo una domanda a tutti i suoi elettori che dovrebbero essere una settantina di milioni in America: "Nessuno di voi è stato colpito dal virus? Nessuno elettore repubblicano ha vissuto il dramma dell'epidemia galoppante? E ditemi, frega a qualcuno che lui si sia curato e i suoi sostenitori se la debbano cavare da soli? Mi piacerebbe fare la conta dei contagiati e dei morti tra democratici e repubblicani. Che uomo Donald: unico reale e coglionazzo! Chi ha la rogna se la gratta...perché non ha da aspettare nessuno!