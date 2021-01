Ho sempre seguito con curiosità e un pizzico di benevolenza, le nascite che avvengono la notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio: in tali circostanze, la stampa pone in evidenza le nascite strettamente legate allo scoccare della mezzanotte. Sembra quasi che si scateni una tacita gara tra neonati per raggiungere un traguardo inesistente: non conta chi arriva prima, conta che i bimbi tornino a nascere in questo pase. Pertanto, l'altra notte c'è stato movimento e Bianca nata a Roma pochi secondi dopo la mezzanotte, è stata la prima bambina venuta al mondo in Italia. Indi poscia, a distanza di tempo strettissimo, sono venuti alla luce altri bambini in varie regioni italiane. Ebbene, in Liguria lo stesso governatore Toti ha voluto informare i suoi corregionali, della prima nata nel 2021: è partito così l'elenco dei nuovi arrivati passando da una città all'altra della belle Liguria: il primo nato lo vedete in foto, la stessa che ha pubblicato Toti. Una operazione mediatica senza fini di lucro o di politicizzazione strumentale delle nascite. Lo si fa con piacere e il governatore lo ha fatto con vera gioia elencando i nomi che man mano erano comunicati dai vari ospedali. Apriti cielo e maledetto sia quello che oggi definiamo a sproposito il "Politicamente corretto" che a mio parere, sta cominciando a rompere gli ammenicoli! Vedendo la foto del primo nato in Liguria e le belle parole didascaliche dette da Toti, è intervenuto il capo delle giunta leghista ligure Stefano Mai, per puntualizzare: "Non può essere definita né ligure, né italiana in quanto nera!". Beh allora vuoi litigare e invece di stare zitto concedendoti una buona occasione per non aprire la bocca, blateri come un gorgionazzo che abbia imparato la lezione. Scusatemi ma devo ribadire: chi spera che Salvini cambi, si porti su posizioni meno oltranziste, moderate e fuori da ogni etichetta razziale, si sbaglia di grosso, hai voglia a fare il trapezista con Giorgetti che tenta disperatamente di "ricostruirlo" per portarlo in Europa. Se i suoi sgherri sono questi e ogni santo giorno dicono stronzate senza pensarci o senza che qualcuno tiri loro le orecchie per quel che dicono, allora significa che la volontà politica di chiamarsi fuori da certi cliché, resta una certezza. La prova la fornisce lo stesso Toti, uomo che è stato votato nella coalizione di destra il quale, dissociandosi dal leghista non ha condiviso la precisazione di Mei e ha minacciato di cancellare tutti gli eventuali commenti razzisti e inqualificabili come spesso stia avvenendo in tante circostanze. Altri hanno parlato a vanvera, pochi si sono pentiti abbandonando i loro incarichi. Tutti gli altri il giorno dopo, come da copione, cancellano quello che hanno scritto sui loro account chiedendo scusa. Andiamo su, la rete legge subito e far sparire con le scuse ormai sciocche e inutili, non cambia nulla: siete e resterete sempre leghisti fuori di testa. Meno male che qualche "signore" è nelle vostre file, altrimenti sareste da...cestinare tutti. Di questo passo sappiate tutti che in questo paese, ciò che abbiamo lasciato fare a questa gente, non cambierà mai: radici salde nel terreno, difficilmente vengono estirpate! Meditate gente!