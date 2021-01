Come se non bastasse, come se non avessimo uccelli senza zucchero per la testa, dobbiamo pure considerare 46 mila siringhe sbagliate, giunte in Lombardia per il vaccino. Sono giunte alla fine dell'anno e pare siano troppo grandi per l'uso previsto. Siamo alle gag di Zelig, già siamo stressati per tutto ciò che ci circonda e ci demoralizza, ora ci mettiamo pure le siringhe sbagliate e... rein va plus! Già una siringa è per molti un "arnese"...da scasso: non è importante la misura: grande o piccola che sia, ciò che conta è l'ago!!!!! Quel maledetto ago che solo a guardarlo sollecita la percezione del dolore! Ci hanno pensato i ricercatori tedeschi (azz! sempre tra i gorgioni 'sti teutonici) a spiegare perché vedere un ago comporta un aumento del dolore: se siamo consci e certi che la puntura ci farà molto male, solo a guardarlo ci procurerà un fastidio maggiore. La consapevolezza di essere "contattati" da un oggetto appuntito, aumenterà il dispiacere per il dolore percepito; la sensazione dolorosa, appunto, nasce dalla correlazione delle nostre esperienze trascorse: cioè, attraverso vista, udito, pelle e organi, il cervello riceve diverse informazioni che una volta elaborate, generano la sensazione che accompagna il dolore strettamente legato al nostro stato emotivo e mentale. Ovvero: il dolore non è una sensazione strettamente associata alla presenza di un intenso stimolo doloroso, ma lo avvertiamo anche in assenza di cause evidenti e percepibili, poiché il nostro sistema nervoso interagisce con situazioni regresse archiviate in precedenza, fortemente presenti emotivamente e richiamate all'occorrenza. In breve sintesi, secondo gli esperimenti e gli studi eseguiti dagli studiosi, la spiegazione è una sola: basta non guardare l'ago e il dolore sarà limitatissimo, quasi impercettibile! E ci volevano i prof. tedeschi? Non ci bastava la Merkel e le sue alchimie, per arrivare a codesta risposta rivoluzionaria? Basta non guardare l'ago? E' una vita che i più fifoni non lo vedono 'sto caxxo di ago....eppure.....Io, per esempio, quando sono costretto ad avere rapporti con il puntuto aculeo, più non lo "vedo" e più aumentano gli incubi provocati dal medesimo e dal suo socio correlato, il....dolore!