Non so voi, ma ne ho piene le tasche della pubblicità subdola, strisciante e poco chiara. Non c'è posto, contesto e luogo dove non venga esercitata una proposta pubblicitaria spesso mendace e ingannevole. La subiamo sempre, possiamo fare zapping in tv quanto vogliamo, ma la incrociamo sempre e nelle forme più nebulose possibili. Non immaginate quanti prodotti pubblicizzati in tv, siano spesso sotto esame per eventuali omissioni e/o informazioni pasticciate volutamente, per indurre il potenziale acquirente in...tentazione. In fondo di questo si tratta: un offerta, un prezzo, una combinazione che attiri molto il telespettatore e lo convinca quanto meno a porre più attenzione. Ho posto la mia attenzione sui prodotti e sulle marche che nel tempo più o meno recente, siano state responsabili di messaggi non veri, fasulli e intorcinati, offerte impostate male e proposte peggiori con acque minerali, cosmetici, prodotti alimentari, arredamento, mobili, cucine, tv, elettrodomestici, servizi in genere, spettacoli ecc.ecc. Non avrei immaginato una massa enorme di spot e aziende responsabili di furbate, omissioni, offerte e prezzi non corrispondenti alla realtà della vendita. C'è da un bel po' l'usanza, spero l'abbiate notato, di fare proposte con spot piuttosto lunghetti, ma ricchi di dettagli, informazioni e ogni elemento utile che possa interessare un acquirente. Prendiamo Mastrota, ottimo professionista specializzato ormai in questo settore pubblicitario. Lui è impegnato con alcune ditte per fare il suo lavoro. Prendiamo una poltrona singola: si apre il filmato e lui è posto dietro un ampia fila di belle poltrone, diverse tra loro e colorate, in un insieme policromo molto attraente. Giorgio descrive i pregi dei vari modelli, le caratteristiche tecniche di ognuna e sottolinea come potrebbe essere nostra a sole 19,90 al mese in comode rate. Ma attenzione, non è tutto: se ne compri una ne riceverai un'altra a scelta, in OMAGGIO. Una offerta unica, eccezionale: due poltrone al prezzo di una potrebbero essere nostre con soli 19,90 euro al mese. Vabbè Mastrota, l'hai già detto e abbiamo capito, ma si può sapere quante cazzo di rate da 19,90 devo versarvi se volessi comprare il prodotto suggerito? Ecco come vanno gli spot: fateci caso, bla...bla...bla...ma si parla di rate (ovvio che sia conveniente la dilazione) senza anticipo, senza interessi e senza sapere quante ce ne appiccicano in totale. Chiamate il nr....in sovraimpressione ordinate....ma no, io il numero non lo chiamo, dovete buttare il veleno a dire il prezzo totale e reale prima che io possa chiamare! Macché, non avverrà mai, la gente chiama e poi...poi non lo so come va a finire, ma mi sembra estremamente scorretto. Sono tante le aziende coinvolte e sono molte le multe che si beccano per le loro volute insufficienze informative: vogliono i clienti al telefono per poter poi passare alla "vendita" vera e propria. In questi giorni il famosissimo "Poltrone & Sofà", un dei marchi più assidui presente su tutte le tv, è stata multata dall'Antistrust per pubblicità ingannevole: un milione di euro per uno spot che andava in onda dal 4 gennaio al nove febbraio 2020. Un paio di passaggi poco chiari erano sotto accusa: "doppi saldi doppi risparmi" e "48 mesi senza interessi" due proposte ingarbugliate e giocate sulle parole. Pertanto una sentenza è stata emessa con obbligo di pubblicazione su due quotidiani nazionali e un milioncino che si perde. Già, si perde? Ma se rischiano tanto non sono perdite, sono solo piccoli ribassi di redditività, accade a loro ma accade a tutti coloro che nel campo delle pubblicità osano mentire, osano imbrogliare le offerte e le promozioni. Del resto offerte e promozioni sono quei due sostegni che sorreggono quasi tutta la nostra economia. Per la serie "Non si spaventa nessuno...noi osiamo".