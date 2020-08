Alena Seredova, auto allagata per il temporale: lei svuota la cabrio con la tazza

Per Alena Seredova un piccolo inconveniente automobilistico: la sua auto super sportiva cabrio si allaga per un improvviso temporale e lei corri ai ripari togliendo l’acqua con una tazza.

L’impresa di Alena è raccontatata dalle sue stories su Instagram. Tra i tanti post un video che vede appunto Alena e il compagno, Alessandro Nasi intenti a togliere l’acqua della loro vettura grazie a una tazza bianca. La Seredova tiene il telefono in mano per effettuare le riprese, mentre commenta divertita: “Bello avere la macchina cabrio, eh…”.

i due erano fuori per un passeggiata in Toscana e aveva lasciato la cappotte abbassata, ma sono stati sopresi da un’improvvisa precipitazione che ha permesso all’auto di trasformarsi in una piccola piscina con Nasi che, disperato dalla situazione, ne approfitta anche per bere un po’…