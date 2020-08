Paola Di Benedetto e Federico Rossi, la prima volta… con ostriche e champagne

Paola Di Benedetto e Federico Rossi finalmente possono festeggiare il loro secondo anniversario dopo una piccola disavventura. Due settimane fa sarebbero dovuti partire per la Grecia, ma tra voli rimandati e documentazioni mancanti hanno dovuto rinunciare al viaggio. Ora sono in Sardegna e brindano con bollicine e ostriche ai due anni insieme. E’ la loro prima volta!

Per Paola è la prima vacanza in Costa Smeralda e per Federico è il primo assaggio di ostriche sulla spiaggia. La coppia ride e racconta ai follower l’avventura al mare. La ex gieffina, vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, filma il fidanzato alle prese con il cibo, lui le fa un video mentre cerca di farle finire un calice intero. La coppia ha festeggiato due anni insieme: “2 anni di noi. Potrei scriverci un libro su questi due ragazzi… Ma per ora mi limito a viverli, con sempre più curiosità e desiderio” ha scritto il cantante dell’ex duo Benji e Fede. E la fidanzata ha risposto: “Un libro? Una enciclopedia vorrai dire”.

In spiaggia ne approfittano per foto reciproche con panorami mozzafiato: lui scolpito e tonico, lei tutta curve e sex-appeal. Hanno preparato anche un Tik-Tok speciale per i fan mentre escono dall’acqua. La Di Benedetto ironica ha detto: “Non vi dico la fatica per insegnare a Federico questi due passi. Però un Tik-Tok qui in Sardegna non poteva mancare”. Il video girato a Santa Teresa di Gallura conquista subito i fan e in 24 ore raggiunge quasi un milione di visualizzazioni.

“Sto vivendo un’estate strana… Per 7 anni l’ho trascorsa con una colonna sonora, concerti, esperienze incredibili ed emozioni veramente forti. In questa estate 2020 sto riscoprendo però la bellezza delle piccole cose, conoscendomi sempre di più e preparandomi per ciò che mi riserverà il futuro, partendo dal presente, da piccoli attimi che racchiudono tutto quanto” commenta Rossi tra le braccia della sua Paola.