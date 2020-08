Cecilia e Ignazio ai titoli di coda, lei lo molla in vacanza

Silenzio social. Cecilia Rodriguez non posta, ma tace. E’ il segnale più netto della crisi in corso tra la sorella di Belen e Ignazio Moser. Dopo un lockdown che li aveva visti più innamorati che mai e pronti a pensare ad allargare la famiglia, le vacanze estive hanno portato maretta nella coppia. A fine luglio si sono messi in pausa, poi ci hanno riprovato, ma una lite in Costa Smeralda ha sancito la rottura…

L’amore nato tra le mura della Casa del Grande Fratello Vip sta affrontando un brutto momento: le avvisaglie della crisi erano arrivate a fine lockdown, a inizio vacanze. Poi una settimana in barca con il fratello di Cecilia, Jeremias e la nuova fidanzata, ha messo a dura prova la stabilità con Ignazio. Secondo quanto racconta il settimanale Chi, a fine luglio Chechu e Moser hanno deciso di prendersi una pausa. Infatti, a inizio agosto lui era a Forte dei Marmi e lei a Capri con la sorella.

Poi ci riprovano e decidono di partire insieme per la Sardegna, come programmato. Prima della partenza ci sono lunghe telefonate e liti per la gelosia di lei e l’insicurezza di lui, racconta il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Ignazio rischia di partire da solo, poi corre da Cecilia a prenderla. E’ il 10 agosto e la coppia prende il volo per la Costa Smeralda.

Il racconto della crisi prosegue sui social. Secondo quanto riporta l’Instagram di Chi, martedì sera la Rodriguez e il fidanzato sono in discoteca quando tra i due scoppia l’ennesimo litigio. Cecilia capisce che è davvero la fine e decide di ripartire senza Ignazio. Lui posta comunque video dalla Costa Smeralda, la sorella di Belen invece sceglie il silenzio social. Riusciranno a ricongiungersi?