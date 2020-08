Elisabetta Canalis in microcostume sfiora l’incidente hot

Dopo una lunga vacanza in Sardegna a base di relax in barca e pose bollenti in costume, Elisabetta Canalis è tornata in California. La musica però non è cambiata per niente: appena messo piede su suolo statunitense è corsa in spiaggia e ne ha approfittato per un altro post social mozzafiato. Il costume striminzito mostra più di quello che nasconde e la posa fà si che lo slip si abbassi leggermente, stuzzicando ancora di più la fantasia dei follower.

E’ orgogliosa del suo corpo perfetto e non perde occasione di mostrarlo sui social. Elisabetta sceglie pose maliziose che mettono in risalto le sue curve esplosive. In spiaggia nei pressi di Los Angeles si distende sul bagnasciuga con il bikini e i capelli bagnati e si lascia ammirare in tutto il suo splendore. Il reggiseno contiene a fatica il décolleté prosperoso e gli slip che si abbassano sul davanti intrigano i follower che zoomano per scoprire se non si intraveda più del dovuto.

La Canalis non è solo una diva sexy, ma anche una mamma dolce e amorevole. Con lei al mare c’è la figlia Skyler, a cui dedica tutto il suo tempo e la sua pazienza. Si lascia sotterrare dalla bimba, poi posta la foto e scrive: “Non portateli al mare senza i loro amichetti”.