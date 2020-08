Martina Stella è la pin-up più sexy dell’estate

Shorts inguinali e top che faticano a coprire il seno per il sexy buongiorno, bikini intriganti e passo da pantera per la “vasca” sul bagnasciuga, smorfie e mosse sensazionali per i balletti di Tik-Tok. Martina Stella è la pin-up dell’estate con i suoi siparietti ironici e sensuali e per le pose che lasciano senza fiato. L’attrice 35 anni, sposata con Andrea Manfredonia, è uno schianto.

Ha esordito con “L’ultimo bacio” di Gabriele Muccino e anche oggi mostra fascino e sensualità che fanno alzare la temperatura dei fan. Su Instagram da qualche tempo regala sketch divertenti con la figlia, prima sulla scuola, ora sulla tata in vacanza, non facendo mai mancare ironia e bellezza. Al mattino regala il buongiorno con un look mozzafiato: nei balletti mentre prepara il caffè lascia intravedere scorci di pelle nuda che gli short e i top micro non riescono a nascondere. Gli allenamenti sul balcone sono imperdibili e le coreografie entusiasmano.

“Godete delle piccole gioie e siate felici dei momenti che vivete con le persone che amate e a cui volete bene – scrive dalle vacanze in Toscana – Sono giorni bellissimi in famiglia e con gli amici… Rimanete collegati perché presto ci saranno delle belle sorprese”. E poi ancora: “Sorridere sempre è una filosofia di vita, è così che cambia la mia visione su ogni ostacolo”. Sarà questo il segreto della sua bellezza?