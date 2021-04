Chiara Ferragni pronta a scendere in politica? Fedez spiega tutto: «Ecco come andrà…». Ieri sera, nel corso della trasmissione Zona Bianca, Maurizio Gasparri ha lanciato una suggestione. Secondo il senatore Chiara Ferragni e il marito Fedez potrebbero scendere in politica, come in passato fece Grillo.

«Non è da escludere nulla – afferma Gasparri – gli uomini di spettacolo impegnati soprattutto sul fronte progressista ce ne sono tanti. Non è una novità. Siamo stati pieni di attori, intellettuali e cantanti impegnati a sinistra ma questo già dal ’68. Adesso i protagonisti sono questi, quarant’anni fa c’era De Gregori che forse aveva qualche contenuto in più». A stretto giro, è arrivata la risposta dei Ferragnez. Il primo a rispondere al senatore è Fedez che, in nelle stories di Instagram, replica in maniera ironica: «Nella lista delle cose che abbiamo da fare io e mia moglie, scendere in politica arriva subito dopo diventare campioni di cricket professionisti e imparare a fare nuoto sincronizzato. Gaspy tranquillo, nessuno ti vuole rubare il posto». Arriva poi la risposta di Chiara Ferragni, da qualche giorno nel Cda Tod’s: «Gaspy è più probabile che scenda in politica la Mati (la cagnolina dei Ferragnez, ndr)».

Nelle scorse settimane, Chiara Ferragni e Fedez hanno criticato la gestione della campagna vaccinale in Lombardia e si sono battuti per l’approvazione del ddl Zan, la legge contro l’omotransfobia. Battaglie le loro per i valori in cui credono. Ma non avrebbero assolutamente intenzione di scendere in politica. Con buona pace degli haters.