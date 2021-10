CASO SCANDALOSO" MPS" ACRONIMO DI BANCA POPOLARE DI SIENA E' DIVENTATA ORMAI PEGGIORE DELL'ALTRETTANTO CASO VERGOGNOSO LEGATO ALLA SOCIETA' ALITALIA CHIUSA DA POCO TEMPO DOPO AVERE FAGOCITATO MILIONI E MILIONI DI LIRE PRIMA ED EURO DOPO AL POPOLO ITALIANO, LASCIANDO MACERIE SOCIALI E DEBITI PESANTISSIMI.

TALE BANCA, PRIMA DI APRIRE LA CRISI FINANZIARIA, SI SOSPETTA CHE SIA STATO PER ANNI ED ANNI IL "BANCOMAT" SPECIALE UTILIZZATO DAL PARTITO DEMOCRATICO DI SIENA E DINTORNI, OTTENENDO MOLTI PRESTITI E FAVORI FINANZIARI INIMMAGINABILI PER UN SEMPLICE PRIVATO UTENTE.

FINORA C'E' COSTATO UNA BARCA DI EURO, SI SOSTIENE PARI AD UNA SOMMA ASTRONIMICA DI 30 MILIARDI CIRCA.

MILANO - Il ministero del Tesoro e Unicredit ufficializzano la rottura del negoziato per la compravendita del Monte dei Paschi, avviato in esclusiva il 29 luglio. Con uno scarno comunicato congiunto, le due controparti hanno confermato le indiscrezioni della vigilia.

Nessuna indicazione sui motivi della rottura - secondo indiscrezioni c'era una distanza di 2-3 miliardi sulla dote pubblica da offrire al compratore - e nemmeno sul destino della banca senese. Che a questo punto dovrà trovare, sul mercato o con altra iniezione pubblica di denaro, nuovi fondi per colmare un deficit patrimoniale che la vigilanza aveva stimato attorno ai 3 miliardi di euro, sulla base dei conti semestrali 2021.

A questo punto il Tesoro potrebbe chiedere più tempo all'Unione europea per riprivatizzare la banca, che come da impegni del 2017 dovrebbe essere venduta dal socio pubblico entro la primavera 2022. Quanto ad Unicredit, dovrebbe andare avanti, per ora, sulla strada "in solitaria", che prevede la presentazione dei risultati dei nove mesi giovedì, e verso metà novembre il nuovo piano strategico d'impresa, il primo firmato dall'ad Andrea Orcel.

QUANDO IL POPOLO CHE VOTA ANCORA INSISTENTEMENTE LA SINISTRA CHE , FRA L'ALTRO, CI STA RIEMPENDO DI ALTRE MIGLIIAIA E MIGLIAIA DI CLANDESTINI SENZA NOME E SENZA PATRIA E QUINDI ANCORA DI PIU' PERICOLOSI PER IL NOSTRO SISTEMA DI SICUREZZA PUBBLICA, CAPIRA' CHE LA SINISTRA E' SCARSAMENTE AFFIDABILE E FORIERA DI GRANDISSIMI PROBLEMI ANCHE NEL CAMPO FINANZIARIO, COME IL CASO MPS SEMBRA EVOCARE SCANDALOSAMENTE E VERGOGNOSAMENTE ?

QUANDO CHI VOTA A SINISTRA CAPIRA' CHE IL SISTEMA DA ESSO CREATO NEL TEMPO PREVEDE LA SISTEMATICA E CONTINUA MUNGITURA ALLE CASSE DELLO STATO DI MILIONI E MILIONI DI EURO, COME NEL CASO, PER I PROPRI FINI SOPRATTUTTO POLITICI COME PARE STIA AVVENENDO ANCHE CON IL CASO GIUDIZIARIO "SISTEMA SALERNO" CHE SEMBRA PREVEDERE UN CONNUBIO MALEFICO FRA COOPERATIVE E GIUNTA COMUNALE DELLA CITTA' DI SALERNO FINALIZZATO AD OTTENERE UNO SCAMBIO DI VOTI GRAZIE ALL'ASSEGNAZIONE SOSPETTA DI VARI APPALTI PUBBLICI LOCALI, RODATO E DURATO ANNI E CHE PARE LEGATO AL NOTO DR. DE LUCA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE CAMPANIA CHE DI SALERNO , PRATICAMENTE, SU SUA STESSA INDICAZIONE ARROGANTE E PERENTORIA, NE AVEVA FATTO IL PROPRIO "FEUDO" PERSONALE VISTO CHE LO STESSO E' STATO SINDACO DI SALERNO PER ANNI ???

Ecco i relativi link che hanno trattato tale scandaloso e vergognoso nuovo caso di cattiva e maledetta politica, e fosse comprovato con sentenza passata in giudicato:

