DAVIDE SASSOLI E' MORTO, R.I.P.

IL SIG. DAVID SASSOLI E' MORTO.

ECCO LA MISSIVA DURISSIMA CHE GLI INVIAI, DOPO CHE EGLI VENNE ELETTO PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO,ALLA QUALE, COME C'ERA DA ATTENDERSI, EGLI NON HA MAI AVUTO IL CORAGGIO CIVILE, IN VITA, DI RISPONDERE PER CONTRASTARE I MIEI ARGOMENTI ADDOTTI CONTRO LA SUA ELEZIONE IMMERITATA ED IMPROPRIA.

TESTO DELLA MISSIVA:

Cuneo,li 04.07.2019

OGGETTO: L’ON. DAVID SASSOLI DEL PARTITO DEMOCRATICO ITALIANO, PERSONA DI SINISTRA, IN DATA 03.07.2019 E’ STATO ELETTO PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO, SICURAMENTE IMMERITATAMENTE ED IMPROPRIAMENTE.

AL SIG. ON. DR. DAVID SASSOLI

PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPE

strasbrgo -francia

^^^^^

Illustre on. dr. DAVID SASSOLI , anche noi ieri abbiamo appreso , le confessiamo con moltissimo fastidio che i membri del PARLAMENTO EUROPEO l’ha eletto a maggioranza, quale suo Presidente pro tempore pare, a scadenza preordinata.

Noi, con tutto il massimo rispetto , non possiamo assolutamente condividere e plaudire per la sua nomina a codesto Alto incarico pubblico a livello europeo.

E questo perché da sempre riteniamo che le politiche sociali e civili condotte da tutte le sinistre europee, rispetto particolarmente a due temi cruciali: quello legato all’invasione dell’EUROPA dei clandestini specialmente di quelli provenienti dall’Africa e quelli legati al rapporto che il Parlamento Europeo insieme al Consiglio dell’Unione Europea e della Commissione Europea avrebbero dovuto tenere con i mondi islamici radicali ed anche con quelli africani , cinesi ed indiani che sono ritenuti “viscidi”, “oscuri” e pericolosi per le nostre stesse basi democratiche ,in quanto fanno riferimento quasi esclusivo su basi religiosi , filosofiche e sociali e civili perloppiù del tutto antidemocratiche ed antisociali, come risulta a milioni e milioni di connazionali europei e fuori del nostro ambito euro , in ITALIA ed anche in EUROPA sono state davvero poco chiare e soprattutto inefficaci e rassicuranti.

Facendo riferimento ai mondi radicali islamici , non si può, infatti , non rilevare che essi si basano su norme coraniche ed anche della loro shari’ah che sono del tutto incompatibili con i principii e valori previsti dalla nostra Costituzione e dalle altre approvate a presidio degli Stati Europei democratici.

Questo aspetto preoccupante e rischioso , è conosciuto ed evidenziato da sempre, eppure né la sinistra né il Vaticano , lo hanno mai messo a fuoco per comprendere fino a che punto si può tollerare la loro presenza che ne sono certo prima o poi metterà in serissima difficoltà tutti i nostri sistemi basati sulla democrazia liberale che le etnie di cui sopra , non potranno mai validamente riconoscere ed accettare totalmente , salvo piccole loro minoranze insignificanti e prive di forza sociale e civile ed anche morale ed etica capaci di spingere per una vera , sincera e corretta loro integrazione, come ci si auspicherebbe.

La sinistra , poi , rispetto al problema dei clandestini spacciati in modo vergognoso e scandaloso sempre e comunque per “migranti” offendendo così i milioni di nostri veri migranti partiti sia nel passato secolo sia nell’attuale per altri mondi in modo legale per cercare lavoro e quindi migliorare le proprie condizioni di vita , non ha mai dimostrato di volerlo affrontare con forza, fermezza e decisione.

Tanto che fino al 3.3.2018 , ha continuato ad accoglierli in massa in modo assolutamente disordinato a tempo ed in numero indeterminato , procurando nella nostra società ed anche in quella Europea , reazioni negative fortissime dei tanti gangli della vita sociale e civile, spaventati e preoccupati soprattutto dal fatto che su di loro neanche l’INTERPOL potrà mai saperne nulla di certo per evidenti motivi soggettivi ed oggettivi.

L’arrivo di migliaia e migliaia di clandestini ha provocato un crescente numero di reati che si sono abbattuti ingiustamente su centinaia di innocenti sia italiani che stranieri residenti regolarmente da noi, andando a rinfoltire decisamente le masse dei criminali autoctoni già presenti da noi.

In particolare , i nigeriani, probabilmente grazie alla troppa benevolenza e troppo buonismo , troppo permessivismo e troppa tolleranza ottenute, in particolar modo, della sinistra sia di governo nazionale che locale, sono riusciti ad organizzare vere e terribili mafie che competono su ogni settore delinquenziale per arricchirsi impunemente come le nostre mafie pericolosamente, ma con metodi più brutali e disumani e quindi maggiormente pericolose.

Il sistema di accoglienza, poi ha prodotto una rete para-sociale e civile che ha permesso a molti di arricchirsi spesso anche illegalmente , producendo una forma di razzismo sociale e civile in danno dei nostri poveri cristi che finora , non hanno potuto godere degli stessi privilegi e benefici concessi dallo Stato +Europa a tutti i clandestini non appena sbarcati od arrivati illegalmente senza titolo alcuno nel nostro territorio , forse come “premio speciale” .

Infatti , il sistema di accoglienza che proprio in questi giorni ha evidenziato nella LOMBARDIA una sacca di criminalità evidente legata a quattro sedicenti ong legate alla ‘ndrangheta che si sono arricchite per un totale pari a 7 milioni di euro circa, sfruttandolo in modo illegale pare in modo veramente semplice e banale, prevede che ai clandestini venga assegnato:

- vitto ed alloggio gratuito;

- kit per la propria igiene personale;

- vestiario abbondante per inverno , primavera ed estate dignitosa;

- ricarica telefonica pari a 15 euro mensili;

- paghetta giornaliera a testa pari a 2,50 in contanti.

Come anticipato sopra i nostri poveri , rispetto a tali benefici e privilegi , non hanno potuto, finora, sognarsi per semplice “par condicio” di poterne beneficiare neanche in minima parte.

A riprova di quanto si va affermando , le allego la pagina nr. 22 del quotidiano italiano LA VERITA’ di MILANO , dalle quali ella potrà leggere , sempre se lo vorrà fare, due lettere eloquenti di quello che la stragrande maggioranza dei cittadini e cittadine italiane pensano negativamente della sua sinistra a firma rispettivamente: sig. VINCENZO SORANO e sig. FRANCESCO BERARDINO.

Nella stessa pagina è stata pubblicata anche una lettera di protesta contro voi di sinistra a firma del sig. CLAUDIO PANERO , omosessuale , per farLe capire che anche in questo specifico campo sociale e civile la sinistra si è dimostra del tutto fallimentare , inconcludente ed assente.

Per quanto sopra detto, le ribadisco che non possiamo ritenere la sua elezione a Presidente del Parlamento Europeo come un fatto significativo e positivo per tutti noi.

Ed a pensarla come noi , ne siamo certi vi sono altri milioni di connazionali.

Con rispetto.

Cordiali saluti.

(Cav. Uff.Rinaldo DI NINO )

AI POSTERI L'ARDUA SENTENZA.

Cuneo,li 11.01.2022

Rinaldo