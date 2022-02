ANCHE LA CRIMINALITA' STRANIERA MINA CERTAMENTE LA NOSTRA PACIFICA CONVIVENZA CIVILE, CON L'ASSURDO SILENZIO ASSENSO DELLE SINISTRE.

ITALIA: LE ULTIME ASSURDE E STRAMPALATE AFFERMAZIONI FATTE DALLA SIG.RA LUCIANA LAMORGESE SUI DRAMMATICI AVVENIMENTI A SFONDO SESSUALE, ACCADUTI A MILANO - PIAZZA DUOMO A CAPODANNO 2022, CONFERMA CHE , PURTROPPO , NOI ABBIAMO IL PEGGIORE MINISTRO DELL'INTERNO CHE SI POTESSE IMMAGINARE, PEGGIORE PERFINO DELL'INSULSO ED IMBELLE EX MINISTRO DELL'INTERNO ANGELINO ALFANO.

INFATTI, ELLA, IN SEDE DEL RECENTISSIMO CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA TENUTOSI A MILANO PROPRIO ANCHE PER DISCUTERE DI TALI TRAGICI ACCADIMENTI, HA AFFERMATO QUANTO SI LEGGE CHIARAMENTE NEL SEGUENTE ARTICOLO PUBBLICATO SUL WEB E CHE, QUINDI, VA CONDANNATO SENZA SE E SENZA MA ESSENDO SCANDALOSO E VERGOGNOSO CHE LO ABBIA FATTO, PROBABILMENTE, SOTTO L 'INFLUSSO MALEFICO E CATTIVO ED ANCHE DISTORSIVO DELLA REALTA' DELLA SINISTRA ITALIANA CHE L'HA SEMPRE DIFESA ED APPOGGIATA A SPADA TRATTA, IN QUANTO S'E' DIMOSTRA PERFETTAMENTE IN LINEA CON LA SUA PERICOLOSA IDEOLOGIA SOCIALE, CIVILE E CULTURALE IN PARTICOLAR MODO NEL CAMPO DELL'INVASIONE DEI CLANDESTINI CRIMINALI DI CUI LA STESSA NE HA SEMPRE NEGATO LA SUSSISTENZA:

ECCO LA NOTIZIA:

Lamorgese nega l'evidenza: "Le violenze? Non unirle agli stranieri"

Al termine del vertice in prefettura con il sindaco Sala per fare il punto sulla questione sicurezza a Milano, il ministro Luciana Lamorgese si è presentato in conferenza stampa, dove è proseguita la solita narrazione sull'immigrazione promossa dalla sinistra. L'accoglienza indiscriminata e senza regole dei migranti nel nostro Paese, infatti, per il ministro dell'Interno non è correlata con i gravi problemi di sicurezza delle metropoli e, in particolare, di Milano.

" Se guardiamo i fatti di capodanno, dove abbiamo avuto denunce e fatti gravi di violenza nei confronti di ragazze, abbiamo esaminato l'escalation di violenza e la tecnica utilizzata. Coloro che hanno usato violenza sono ragazzi, cittadini di seconda generazione, italiani anche di nascita quindi non unirei il discorso immigrazione con le violenze, che purtroppo avvengono anche da parte dei cittadini italiani ", ha detto Luciana Lamorgese. I fatti, però, smentiscono il ministro.

È notizia di oggi l'arresto di altri due ragazzi per le violenze di Capodanno. Si tratta di due cittadini egiziani minorenni, uno regolarmente soggiornante e uno non accompagnato, giunto da poco in Italia. Si aggiungono agli altri due arrestati il mese scorso, tra i quali risulta esserci Mahmoud Ibrahim, 19 anni tra un mese, arrivato in Italia nell'agosto del 2019, sempre dall'Egitto. Ci sono, poi, gli indagati e anche tra loro risulta esserci almeno un altro ragazzo straniero, proveniente dal Marocco.

Appare evidente che il discorso del ministro fa acqua da tutte le parti e per capirlo basterebbe dare uno sguardo oltre i nostri confini, per esempio in Francia, dove nelle banlieue la criminalità da parte dei cittadini francesi di seconda generazione è un grave problema di sicurezza. Le periferie delle città italiane sono sempre più simili alle banlieue francesi ma la sinistra sembra non rendersene conto. Le violenze di capodanno in Duomo, ma non solo quelle, sono state perpetrate da branchi di giovani e giovanissimi stranieri e italiani di seconda generazione e negare l'evidenza è un esercizio di narrazione che può diventare pericoloso. Luciana Lamorgese, benché riconoscendo la gravità dei fatti, parla di " una situazione di disagio sociale da parte dei ragazzi ".

Anche il tentativo di Beppe Sala di spostare l'attenzione dal problema, accusando l'opposizione politica di voler strumentalizzare un'emergenza che, a suo dire, non avrebbe contorni così gravi, non può essere accettato: " C'è sempre un gap tra la realtà e quello che la politica in modo strumentale vuole fare apparire. Dal '96 a oggi c'è stato un declino forte degli omicidi volontari. La destra enfatizza questi fenomeni solo per obiettivi elettorali, ma nel picco di omicidi volontari governavano loro ".

Beppe Sala ha ribadito questo dato, come già fatto in passato, per nascondere l'evidenza del problema. " Come hanno giustamente detto i sindacati di Polizia citare, come ha fatto Sala, il dato sugli omicidi è un errore. Quel riferimento può cambiare di anno in anno e spesso non c’entra niente con la sicurezza. I dati da analizzare sono altri, come i furti, le rapine, le aggressioni. E questi numeri, come dicono i sindacati delle forze dell’ordine, sono in aumento ", ha dichiarato Silvia Sardone al termine del vertice.

ELEMENTI INFORMATIVI RICAVATI DAL SITO WEB: https://www.ilgiornale.it/news/milano/non-associare-violenze-duomo-allimmigrazione-2008493.html

E che la signora LUCIANA LAMORGESE assieme al sinistroide buonista BEPPE SALA, sindaco di MILANO , ha cercato , di nuovo , di allontanare i sospetti su criminali stranieri che sono entrati in ITALIA in modo illegale e che, pur essendo muniti di regolare permesso di soggiorno, dovrebbero essere tutti immediatamente espulsi con il NO, della magistratura competente, non appena raggiunta la maggiore età per i minorenni, lo dimostrano i fatti che ieri si sono avuti in TORINO, dove un folto nugolo di criminali senegalesi sono scesi in strada in modo illegale per festeggiare la vittoria della squadra della loro NAZIONE alla COPPA D'AFRICA, arrivando anche ad "attaccare" una VOLANTE DELLA POLIZIA in modo violento e barbaro.

A dimostrazione che la sinistra, finora, ci ha costretto ad accogliere perloppiù delinquenti che non ne vogliono proprio sapere di dovere rispettare anche loro le nostre leggi.

Senza scordare ovviamente che nel CAPODANNO del 2005, a COLONIA-GERMANIA, si verificarono i primi pericolosissimi fatti di violenza sessuale diffusi in danno di inncenti donne che intendevano solo festeggiare l'arrivo del NUOVO ANNO, posti in essere proprio da criminali stranieri non comunitari che vennero condannati in modo netto anche dalla ex Cancelliere dr.ssa ANGELA MERKEL e da tutto il suo Governo di allora.

Ecco il resoconto dei fatti di TORINO:

07 febbraio 2022 13:53

In strada a Torino per la vittoria del Senegal, tifosi accerchiano e prendono a calci volante della poliziaGli agenti sono stati costretti ad allontanarsi, il video sui social

na volante della polizia è stata accerchiata, presa a calci e costretta ad allontanarsi da decine di tifosi del Senegal in strada a Torino nella tarda serata di domenica per festeggiare la vittoria della Coppa d'Africa. E' accaduto nel quartiere Barriera di Milano, da settimane al centro dell'attenzione per l'allarme sicurezza. L'episodio è stato filmato da alcuni residenti, che hanno condiviso il video sui social.

Per riportare l'ordine, nella zona sono intervenuti altri reparti della polizia. Gli investigatori sono lavoro per identificare i responsabili dell'assalto.

Immediate le reazioni politiche. La parlamentare torinese di Fratelli d'Italia, Augusta Montaruli, ha annunciato che presenterà un'interrogazione al ministro Lamorgese. "Deve dirci come sia possibile arrivare a situazioni come questa", afferma Montaruli che, in una nota congiunta con l'assessore regionale Maurizio Marrone, ringrazia "la questura per il cambio di passo avvenuto nelle ultime settimane e le forze dell'ordine a cui va la nostra solidarietà: chiediamo di andare avanti a maggior ragione senza timori".

NOTIZIA TRATTA DAL SITO WEB. https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/piemonte/in-strada-a-torino-per-la-vittoria-del-senegal-tifosi-accerchiano-e-prendono-a-calci-volante-della-polizia_45449084-202202k.shtml

Quando anche in ITALIA avremo un sistema di sicurezza ed ordine pubblico veramente efficace e capace di proteggere la nostra cittadinanza soprattutto dai malefici e maligni criminali stranieri ??

VERGOGNA VERGOGNA

Cuneo, li 08.02.2022

Rinaldo