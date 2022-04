Aprile 2022:Epatite nei bambini: cos', sintomi, origini e cause

DUNQUE SEMBRA CHE SIA SCOPPIATA LA "PANDEMIA" DA EPATITEPEDIATRICA A LIVELLO ADDIRITTURA EUROPEO.

QUESTA MALATTIA CHE COLPISCE SOPRATTUTTO I BAMBINI SOTTO I 10 ANNI DI VITA CIRCA, PARE CHE POSSA ESSERE RICOLLEGABILE ANCHE AL CORONAVIRUS , MA, FINORA, NON C'E' STATA ANCORA ALCUNA CONFERMA SU TALE ASPETTO.

E PARE ANCHE CHE ESSA POSSA ESSERE RICOLLEGABILE AL LOCKDOWN ED ALL'OBBLIGO ANCHE DELLE MASCHERINE IMPOSTE DAI GOVERNI CONTE 2 E QUELLO ATTUALE, MA ANCHE SU QUESTO PUNTO SI ASPETTANO CONFERME.

SE I SOSPETTI SUDDETTI FOSSERO CONFERMATI SPECIALMENTE QUELLO RIFERITO ALL'OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA, TEMO CHE LO STATO SARA' COLPITO DA TUTTI I CASI DI PROBABILI RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI, RIGUARDANTI I TANTI BAMBINI CHE SONO STATI COSTRETTI , FINORA, AD INDOSSARLI , IN PARTICOLAR MODO A SCUOLA.

SE I SOSPETTI FOSSERO CONFERMATI SAREBBE ACCERTATO IN TUTTOAEVIDENZA CHE I GRANDI SCIENZIATI ED ESPERTI DEL FAMIGERATO COMITATO TECNICO SCIENTIFICO CHIAMATO DAL MINISTERO DELLA SALUTE A SOVRINTENDERE A TUTTE LE MISURE E RESTRIZIONI ANTI-COVID 19 CINESE, NON ABBIANO APPROFONDITO COME AVREBBE DOVUTO ESSERE FATTO I POSSIBILI EFFETTI DEVASTANTI E DANNOSI CONSEGUENTI ALL'USO DELLA MASCHERINA CHE, DI FATTO, HA COSTRETTO MILIONI DI BAMBINI ED ANCHE ADULTI , AD INALARE COSTANTEMENTE CHISSA' PER QUANTE ORE , DURANTE IL GIORNO, ANIDRIDE CARBONICA CHE, NORMALMENTE, IL CORPO ESPELLE DURANTE LA RESPIRAZIONE DELL'OSSIGENO.

Infatti, anche se non si è MEDICO, si sa che attraverso i movimenti respiratori riempiamo i polmoni d'aria per poi espellerla nuovamente. Così facendo si incamera nuovo ossigeno e si elimina l'anidride carbonica prodotta. Durante l'inspirazione, i muscoli intercostali esterni si contraggono e le costole si sollevano.

Gli esperti invitano a non allarmarsi, mentre le indagini sull’origine della nuova malattia proseguono. Ecco cosa sappiamo.

Milano, 23 aprile 2022 - Non solo il Coronavirus, in Italia inizia a preoccupare l’epatite acuta pediatrica di natura sconosciuta già segnalata in Europa. Al 22 aprile sono giunte in totale 11 segnalazioni che fanno riferimento a pazienti di età pediatrica individuati in diverse Regioni italiane (Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Sicilia, Toscana e Veneto) affetti da epatite. É quanto si legge nella nuova circolare diffusa il 23 aprile dal ministero della Salute per fare il punto su casi di epatite acuta riscontrati nell’ultimo periodo nei bambini. E solo due i casi confermati. Un bambino di 3 anni ha sviluppato la patologia molto aggressiva e dopo un ricovero all’ospedale Meyer di Firenze è stato trasportato al Bambino Gesù di Roma, nell’ipotesi di un trapianto di fegato poi scongiurata. Altri due casi di epatite a eziologia ignota sono stati segnalati in Lombardia e i piccoli, ricoverati in osservazione, non sono in pericolo di vita. In tutto il mondo si sarebbero verificati oltre un centinaio di casi, dei quali la maggior parte in Gran Bretagna. Segnalazioni arrivano da Stati Uniti, Israele, Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi e Spagna, con numeri sensibilmente inferiori. Ogni anno ci sono casi di epatiti la cui origine non è nota ma è la frequenza di queste segnalazioni che ha fatto scattare l’allerta. Ma cosa sappiamo di questa malattia?

Cos'è l'epatite acuta

Si tratta di uno stato infiammatorio del fegato che solitamente viene causato da una infezione virale dovuta a virus specifici, come epatite A,B,E, che colpiscono direttamente l'organo. In certi casi però non è possibile identificare alcun agente patogeno, e l’epatite viene quindi indicata come ad eziologia sconosciuta o indeterminata.

L'origine e le cause

Nel mondo scientifico mancano ipotesi validate circa la natura di questa malattia che colpisce i bambini, ma secondo alcuni esperti potrebbe esserci il legame con un virus, forse il già noto adenovirus. "Nel 70% dei pazienti in Inghilterra - ha detto Giuseppe Indolfi, responsabile del reparto di epatologia dell'ospedale, consulente dell'Oms e coordinatore del gruppo fegato della Società europea di gastroenterologia ed epatologia - è stato identificato l'adenovirus che è un virus molto comune, solitamente dà raffreddore, febbre, mal di gola, ma raramente dà epatite acute così gravi. È chiaro che la possibile associazione tra presenza del virus nel paziente e l'epatite deve essere vagliata con attenzione perché sarebbe qualcosa di nuovo e di diverso da quello che comunemente ci aspettiamo da questo virus»". L'origine di questa forma di epatite, secondo le ipotesi, sarebbe di tipo virale. "Ne ha tutte le caratteristiche - ha spiegato Indolfi -: i bambini in età prescolare cominciano con vomito e diarrea e poi vanno incontro a un particolare stato di stanchezza, fanno gli esami del sangue e riscontrano l'aumento delle transaminasi. Questo è tipico di un'infezione di tipo virale, ma finché non siamo certi che tutti questi casi sono determinati da uno specifico virus possiamo soltanto ipotizzarlo".

Nonostante non ci siano certezze, l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco ha voluto sottolineare in un post su Facebook che "definirla epatite misteriosa non fa bene. Si alimentano dietrologie e complottismi. Non c'è nulla di misterioso. Di virus in grado di causare epatite virale ne conosciamo tanti. E alla lista se ne possono aggiungere di nuovi". "Si tratta di una forma di epatite da causa da accertare. Lo so, definirla misteriosa attira più attenzione. Ma la verità scientifica - ha aggiunto - non ha bisogno di attenzione mediatica. Ha bisogno di lavoro metodico e meno pressioni si fanno più è probabile che i risultati siano attendibili". L'invito dell'esperto, dunque, è "non chiamatela epatite misteriosa". "Ci vuole tempo per definirne la causa e non è escluso che, come avvenuto spesso in passato, la causa resti indefinita. Bisogna aspettare e far lavorare gli esperti", ha chiosato ricordando che "le agenzie di sanità pubblica internazionali hanno lanciato l'allarme a causa di un aumento di segnalazioni di epatite acuta in età pediatrica di probabile natura virale. L'allarme squilla per gli esperti. Per quelli che per mestiere devono indagare su fatti come questo che, udite udite, ne accadono di continuo".

L'identikit del paziente

Meno di 10 anni, un test negativo per i virus dell' epatite A, B, C, D, E, e valori molto alterati degli enzimi che segnalano una sofferenza del fegato. E' l'identikit che deve accendere un campanello d'allarme, perché - se queste caratteristiche si riscontrassero in un paziente arrivato all'attenzione dei medici nel 2022 - ci si potrebbe trovare davanti a un caso confermato di "epatite acuta a eziologia sconosciuta in età pediatrica" come quelli su cui si sono accesi i riflettori internazionali in questi giorni per gli alert diramati dopo insoliti picchi registrati in alcuni Paesi, come l'Inghilterra. A dare le definizioni di caso per la sorveglianza è la circolare diffusa dal ministero della Salute, a firma del direttore generale Prevenzione sanitaria Giovanni Rezza. Si tratta di definizioni provvisorie basate sulle prime indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.

Nel documento vengono elencate sia le caratteristiche del caso da classificare come "confermato", sia quelle del paziente da ritenere come "caso possibile". I criteri del caso confermato sono: paziente di età uguale o inferiore a 10 anni che presenta un'epatite acuta (con test negativo ai virus dell' epatite A, B, C, D, E) con il valore di specifici enzimi, "aspartato aminotransferasi (AstST) o alanina aminotransferasi (ALT), superiore a 500 U/L". Significativa anche la data in base alla quale discriminare i casi, cioè a partire "dal primo gennaio 2022". Rientra invece nella fattispecie di "caso possibile" il paziente di "età compresa tra 11-16 anni, che presenta un' epatite acuta (con test negativo ai virus epatici A, B, C, D, E)" e con gli stessi picchi nei valori che indicano sofferenza epatica, sempre da gennaio 2022. C'è poi il "caso correlato epidemiologicamente", che è un paziente di qualsiasi età con i criteri di epatite acuta illustrati, "contatto stretto di un caso confermato, dal primo gennaio 2022". Queste definizioni, si spiega nella circolare, saranno aggiornate sulla base delle indicazioni dell'Oms.





I sintomi Quali sono i sintomi di questa epatite? Tra quelli evidenti si annoverano l’ingiallimento della pelle e della sclera degli occhi, dolore nella parte alta destra dell’addome, nausea e vomito. Le persone infette possono anche soffrire di dolori muscolari e articolari, febbre alta, sentirsi male ed essere insolitamente stanchi per tutto il tempo. Se si riscontrano questi malesseri, sono necessari gli esami di laboratorio che vanno a evidenziare l'incremento significativo delle transaminasi fino a 10-20 volte superiore ai valori normali. Le transaminasi sono gli enzimi che danno l’allarme in caso di infiammazione del fegato. Come si trasmette Quando l'epatite viene trasmessa da un virus, di solito succede attraverso il consumo di cibi e bevande contaminati dalle feci di una persona infetta o dal contatto sangue-sangue o sessuale. Rischi e conseguenze I bambini ai quali è stato diagnosticato questo tipo di epatite vanno incontro a danni al fegato molto importanti, al punto che in alcuni casi hanno bisogno di trapianto. Le cure In genere il trattamento dell’epatite dipende dalla tipologia di epatite. L'epatite A richiede solo un adeguato riposo e una dieta a base di cibi leggeri e privi di grassi e nessuna bevanda alcolica; mentre l'epatite B tende a guarire spontaneamente con il riposo e un adeguato regime alimentare. Nei casi più gravi può essere necessaria la somministrazione di una combinazione di farmaci ad azione anti-virale in grado di mantenere bassi i livelli di virus nel sangue. L'epatite C richiede, nel caso di attiva replicazione virale, una cura farmacologica. L'epatite cronica autoimmune può richiedere la cura con farmaci anti-infiammatori e/o immunosoppressori. Infine, l'epatite alcolica, quando è in stato avanzato di progressione, si può avvalere del trattamento con corticosteroidi. Il trapianto invece viene effettuato in caso di malattia grave per scongiurare il rischio di encefalopatia, cioè il rischio di “alterazione neurologica per la mancanza di filtraggio del fegato di sostanze che possono essere tossiche per il cervello”. Epatite e vaccino Covid La circolare del ministero della Salute evidenzia anche che "non e' stato identificato alcun legame con il vaccino anti Covid-19" nei casi di epatite acuta con causa sconosciuta nei bambini. "E un questionario somministrato ai casi, su alimenti e abitudini personali, non ha identificato alcuna esposizione comune". 23 aprile 2022 Epatite bambini, ipotesi variante adenovirus e il possibile ruolo delle restrizioni Covid Epatite bambini, ipotesi variante adenovirus e il possibile ruolo delle restrizioni Covid La circolare del ministero della Salute: in Italia 11 segnalazioni oma, 23 aprile 2022 - In Italia sono 2 i casi confermati di epatite acuta pediatrica di origine sconosciuta. Lo scrive il direttore generale Prevenzione sanitaria Giovanni Rezza in una circolare del Ministero della Salute (sotto il documento integrale in pdf). Rezza fa sapere che al Ministero sono giunte 11 segnalazioni di epatite 'misteriosa' nei bambini, "che fanno riferimento a pazienti individuati in diverse regioni italiane (Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Sicilia, Toscana e Veneto)". Tra queste ci sono due "casi confermati", altri 2 sono definiti come possibili (l'età dei pazienti è superiore a 10 anni): in uno di questi il bambino è stato sottoposto a trapianto di fegato. Altri 4 sono definiti "casi sospetti" (gli esami sono al momento in corso o non definiti), per altri due sono in corso valutazioni per possibili ulteriori cause eziologiche. C'è poi un 11esimo paziente che non rientra nella definizione di caso perché è stato ricoverato prima del gennaio 2022. Diverse Regioni - Campania, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Calabria, Puglia - hanno comunicato di non avere al momento casi da segnalare. In due casi sospetti è stata riportata una positività per adenovirus o per Sars-Cov2 (il coronavirus responsabile del Covid) ma "il ruolo giocato dagli adenovirus nella eziologia di queste forme di epatite acuta, ipotizzato da ricercatori UK, non è però confermato in via definitiva". Nelle circolare si legge anche che "non è stato identificato alcun legame con il vaccino anti COVID-19 e un questionario somministrato ai casi, su alimenti e abitudini personali, non ha identificato alcuna esposizione comune". L'eziologia, ovvero la causa dell'epatite, resta ancora tutta da capire. Ipotesi adenovirus e il ruolo delle restrizioni Covid (lockdown e mascherine) Ipotesi adenovirus e il ruolo delle restrizioni Covid (lockdown e mascherine) La circolare di Rezza spiega cosa sta succedendo: "E' stato osservato un recente aumento del numero di bambini che presentano un'epatite acuta grave ad eziologia sconosciuta nel Regno Unito e probabilmente in un certo numero di altri Paesi in Europa. Le indagini sono in corso in tutti i Paesi che riportano casi, ma al momento la causa dell'epatite in questi bambini rimane sconosciuta", Nel Regno Unito, dove si è registrata la maggior parte dei casi finora, le autorità sanitarie ipotizzano che a causare l'epatite sia un'infezione. In particolare, un'infezione da adenovirus. "Le infezioni da adenovirus - spiega il ministero della Salute - sono comuni e di solito provocano una malattia lieve, con sintomi simili al raffreddore, vomito e diarrea. La maggior parte delle persone infettate da un Adenovirus non presenta complicazioni". L'epatite è una complicazione rara delle infezioni da adenovirus, che solitamente colpisce gli individui immunocompromessi. "Si potrebbe ipotizzare o la comparsa di una nuova variante in circolazione che causi una grave epatite nei bambini - scrive ancora Rezza - o che una variante comunemente in circolazione stia colpendo soprattutto bambini più piccoli forse immunologicamente non protetti in relazione alla minore circolazione di adenovirus durante la pandemia Covid-19". Durante i due anni di emergenza pandemica, il lockdown e in generale le restrizioni anti Covid (distanziamento e mascherine), hanno rallentato se non impedito la circolazione di virus. L'ipotesi è che questo possa aver reso il sistema immunitario dei più piccoli più vulnerabile perché meno "allenato" a rispondere alle infezioni. Per chiarire il quadro epidemiologico italiano, il ministero della Salute sollecita la segnalazione di ogni eventuale caso di epatite acuta che risponda alla definizione di caso attualmente adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms). "Si raccomanda, in questa fase, volendo privilegiare sensibilità rispetto a specificità, di valutare ed eventualmente segnalare anche i casi parzialmente rispondenti alla definizione di caso. Si raccomanda altresì di prevedere in ogni caso la conservazione dei campioni biologici per consentire ogni altro eventuale accertamento ritenuto necessario".

