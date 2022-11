NOVEMBRE 2022: LA CRISI APERTA PER COLPA DEI CLANDESTINI FRA LA FRANCIA E L’ITALIA

LA FRANCIA CI HA DISONORATO ACCUSANDOCI DI ESSERE “DISUMANI” , NEL CAMPO DELL’ACCOGLIENZA DEI CLANDESTINI IN ITALIA. E’ UN FATTO SCANDALOSO E VERGOGNOSO VISTO QUELLO CHE LA SICUREZZA FRANCESE, STA COMPIENDO IN MODO VERAMENTE DISGUSTOSO E DISUMANO SPECIALMENTE ALLA FRONTIERA DI VENTIMIGLIA CON L’ITALIA.

INFATTI , COM’E’ NOTO, A VENTIMIGLIA DA TEMPO SI SONO CONCENTRATI CENTINAIA DI CLANDESTINI PRONTI E DECISI DI VARCARE LA FRONTIERA PER RAGGIUNGERE PROPRIO LA FRANCIA.

QUASI TUTTI I TENTATIVI PER FARLO UTILMENTE E POSITIVAMENTE, PERO’, VENGONO STRONCATI QUASI IMMEDIATAMENTE DALLA POLIZIA DI FRONTIERA FRANCESE CHE , DOPO AVERLI RINTRACCIATI NEL LORO TERRITORIO , A RIDOSSO DELLA FRONTIERA CON L’ITALIA , LI BLOCCA SISTEMATICAMENTE E LI RESPINGI CON DUREZZA E FERMEZZA, RICONSEGNANDOLI SEMPRE A QUELLA ITALIANA.

FINORA, FRA GLI STRANIERI NON COMUNITARI FERMATI E RIACCOMPAGNATI A VENTIMIGLIA, VI SONO STATI ANCHE DECINE DI MINORENNI E MAMME CON PROLE MINORE AL SEGUITO , SENZA COMPASSIONE E PIETA’ DI NESSUN TIPO.

COME FA ALLORA IL GOVERNO FRANCESE, AD ACCUSARCI DI ESSERE DISUMANI VERSO I CLANDESTINI VISTO CHE , FINORA, A PARTE L’ULTIMO CASO LEGATO ALLA NAVE OCEAN VIKING CON QUASI 300 PERSONE A BORDO, ATTRACCATA AL PORTO DI MARSIGLIA, ESSO NON HA MAI AUTORIZZATO ALCUNA ALTRA NAVE DI ONG SPECIALIZZATA NEL TRASFERIMENTO DI CLANDESTINI DALLE COSTE NORD AFRICANE A QUELLE SOPRATTUTTO ITALIANE , MALTESI ED ALTRI PORTI ???

INFATTI, IL CASO RIFERITO ALLA NAVE SUDDETTA FACENTE CAPO ALL’ORGANIZZAZIONE CHE E’ NOSTRA NEMICA SOCIALE E CIVILE, COSTITUISCE , IN ASSOLUTO LA PRIMA OCCASIONE IN CUI UNA NAVE ZEPPA DI GENTAGLIA STRANIERA NON EUROPEA, CHE E’ STATA ACCOLTA IN UN PORTO FRANCESE , SENZA NEANCHE DARGLI MODO DI PORRE UN PIEDE NEL SUOLO DI QUELLA NAZIONE , VISTO CHE TUTTI I CLANDESTINI DI CUI SI PARLA , SONO STATI ISOLATI IN LUOGO NEUTRALE DELLA FRANCIA.

ED AI SINISTROIDI , COME IL SIG. ON. MARCO FURFARO DEL PD E TUTTI GLI ALTRI , VORREI RAMMENTARE CON FORZA E DECISIONE CHE IL FATTO CHE, FINORA, HANNO VISTO TUTTE LE NAVI DELLE FAMIGERATE ONG IMPEGNATE NEL COSIDDETTO PRESUNTO SALVATAGGIO A MARE DI QUESTI PERICOLOSISSIMI CLANDESTINI , NON CORRISPONDE ASSOLUTAMENTE AL VERO CHE GLI UNICI PORTI SICURI, COME DISPORREBBE IL DIRITTO DEL MALE, SONO QUELLI ITALIANI, QUANDO TALI STRANIERI VENGONO IMBARCATI IN LIBIA.

INFATTI , PRIMA DEI PORTI ITALIANI , COME SOLUZIONI UTILI , CI SONO PRIMA DI TUTTO I PORTI DI TUNISI E QUELLO DI MALTA.

IN OGNI CASO , RICORDO ANCORA UNA VOLTA, VISTO CHE SI PARLA DI NORME INTERNAZIONALI, CHE QUANDO UNA NAVE BATTE BANDIERA NON ITALIANA , M DI ALTRO STATO , QUANDO SI VIENE IMBARCATI IN ESSA E’ COME SE SI FOSSE MESSO PIEDE NELLA NAZIONE CHE HA RILASCIATO LA SUA BANDIERA, PER NON ESSERE CLASSIFICATA COME “NAVE PIRATA”.

PERTANTO , IN FORZA DELLA COSIDDETTA CONVENZIONE DI DUBLINO , LO STRANIERO CHE VI SALE A BORDO , DOPO ESSERE STATO “SALVATO” , DOVRA’ OBBLIGATORIAMENTE , ESSERE ACCOLTO ED ASSISTITO DALLO STATO A CUI LA BANDIERA DELLA NAVE CHE HA OPERATO A SUO FAVORE, SI RIFERISCE.

COME MAI , FINORA, PER TUTTI GLI SBARCHI PRETESI DALLE ONG AL NOSTRO STATO , CON NAVI BATTENTI BANDIERA DI ALTRA NAZIONE , QUESTA NORMA BANALE NON E’ STATA MAI RISPETTATA ?

E’ ALLORA EVIDENTE CHE LA SINISTRA E TUTTI COLORO CHE FINORA L’HANNO APPOGGIATA IN TALE CAMPO , SONO DA CONSIDERARE VERI NOSTRI NEMICI SOCIALI E CIVILI AGGIUNTIVI.

L’ITALIA NON HA I MEZZI E GLI STRUMENTI DI ACCOGLIERE TUTTA LA POVERTA’ ED I BISOGNI DEL MONDO, SPECIALMENTE DI QUESTI TEMPI IN CUI PER LE NOTE CRISI LEGATE ANCHE ALLA SCIAGURATA GUERRA AVVIATA DAI NAZISTI RUSSI CONTRO IL VALOROSO ED EROICO POPOLO UCRAINO , ESSA STA AUMENTANDO VISTOSAMENTE.

QUANDO ANCHE LA SINISTRA MALEDETTA, LO COMPRENDERA’ DEFINITIVAMENTE, PRETENDENDO CHE IL PROBLEMA DEI CLANDESTINI VENGA SERIAMENTE RISOLTO UNA VOLTA PER TUTTE IN SEDE EUROPEA ?

RICORDIAMOCELO , QUINDI, QUANDO ANDREMO DI NUOVO A VOTARE ALLE REGIONALI VICINISSIME CHE SI SVOLGERANNO IN PARTICOLARE IN LOMBARDIA E NEL LAZIO.

L’ITALIA NON PUO’ DIVENTARE LA “DISCARICA” DI TUTTI I DISPERATI DEL MONDO, SENZA RISCHIARE UNA RIVOLTA ANCHE VIOLENTA DELLE NOSTRE MASSE DI POVERI CHE , SISTEMATICAMENTE , OGNI GIORNO SONO PENALIZZATI FORTEMENTE DALLA PRESENZA DI TUTTI I CLANDESTINI A CUI IL NOSTRO GOVERNO E’ COSTRETTO AD ASSICURARE ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA ANCHE SANITARIO , NONCHE’ VITTO ED ALLOGGIO GRATUITO ED ALTRI BENEFITS SCANDALOSI E VERGOGNOSI MAI CONCESSI A NESSUN’ ALTRO NOSTRO POVERO.

QUESTO SI CHIAMA AGIRE IN MODO DISCRIMINATORIO IN DANNO DEI NOSTRI POVERI.

QUESTO E’ IL VERO RAZZISMO SOCIALE E CIVILE ALIMENTATO , FINORA, IN PARTICOLARE, DA TUTTI I SINISTROIDI E CHE BISOGNA ASSOLUTAMENTE INTERROMPERE PRIMA CHE , PURTROPPO, SIA TROPPO TARDI.

ECCO A QUANTO AMMONTA ATTUALMENTE, IL NOSTRO ALTISSIMO DEBITO PUBBLICO:

ED ECCO A QUANTO E’ ARRIVATO IL LIVELLO DI POVERTA’ IN ITALA:

ED ECCO A QUALE LIVELLO DI DISOCCUPAZIONE SIAMO OGGI ARRIVATI:

ESSO E’ GIUNTO AL PREOCCUPANTE: 7,9%

ED ECCO I NUMERI RIFERITI ALLA CRIMINALITA’ ITALIANA CONSEGUENTE ALL’INGRESSO IN ITALIA DI STRANIERI NON COMUNITARI:

A una prima lettura, effettivamente la quota di stranieri sul totale dei detenuti nelle carceri italiane ed europee eccede la quota di stranieri sulla popolazione totale.

...

Paese Cittadini Stranieri residenti Spagna 22,5 54,0 Grecia 27,0 52,5 Italia 23,2 44,3 Francia 15,3 44,0

ED E’ PERFETTAMENTE INUTILE CHE ALCUNI SITI COME QUELLO SEGUENTE, EVIDENTEMENTE IMPREGNATO DELLA FILOSOFIA SOCIALE E CIVILE DI SINISTRA, ABBIA TENTATO , FINORA, DI RIDIMENSIONARLA , PUBBLICANDO IL SEGUENTE LINK:

QUANTI SONO I DELITTI COMMESSI DAGLI STRANIERI NON COMUNITARI IN ITALIA NEGLI ULTIMI DIECI ANNI ?

SONO DECINE E DECINE DI CASI , FRA CUI MOLTI OMICIDI , RAPINE E STUPRI CHE AVREBBERO QUASI SICURAMENTE POTUTO ESSERE EVITATO, SE LO STATO ITALIANO AVESSE IMPEDITO CON TUTTI I MEZZI POSSIBILI, IL LORO INGRESSO, COME STA FACENDO LA SPAGNA CHE NEI SUOI CONFINI IN AFRICA, HA ANCHE PROVOCATO LA MORTE DI MOLTI CLANDESTINI , NEL TENTATIVO , RIUSCITO, DI RESPINGERLI CON DECISIONE E DUREZZA.

ED I SUPERBI E PREPOTENTI FRANCESI ACCUSANO NOI DI AGIRE CON DISUMANITA’ NEI CONFRONTI DEI CLANDESTINI !!

VERGOGNA

CUNEO,LI 12.11.2022

RINALDO