PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN PROGRESS

L’ITALIA DELLE GRANDI IDEE E PROGETTI , MOTIVATI ,DALLA VOLONTA’ DI SODDISFARE IL PIU’ POSSIBILE I BISOGNI E GLI INTERESSI DELLA CITTADINANZA ITALIANA E STRANIERA.

ECCO, DUNQUE, CHE ALCUNE MENTI RAFFINATISSIME , HANNO IDEATO IL PROGETTO “POLIS” , NELL’AMBITO DELLA RETE DEL SERVIZIO POSTALE ITALIANO, TRAMITE IL QUALE IL CITTADINO POTRA’ OTTENERE ANCHE CERTIFICATI CHE OGGI , NORMALMENTE , VANNO RICHIESTI E RILASCIATI DAGLI UFFICI COMUNALI E DA TANTI ALTRI UFFICI PUBBLICI COME SOTTO SPIEGATO.

IL PROGETTO SOCIALE INNOVATIVO , E’ GIUSTIFICATO , IN PARTICOLARE, DALL’ESIGENZA DI AGEVOLARE GLI ANZIANI CHE VIVONO LONTANI DALLE SEDI COMUNALI E DEGLI ALTRI UFFICI PUBBLICI INTERESSATI AL PROGETTO, SPECIALMENTE DI QUELLI MAGARI AFFETTI DA PATOLOGIE TALI CHE RENDONO LA LORO ESISTENZA DAVVERO PRECARIA.

I SERVIZI CHE ANCHE GLI UFFICI POSTALI POTRANNO ASSOLVERE SONO PRATICAMENTE DEL TUTTO SIMILI OD UGUALI A QUELLI DEL COMUNE DI APPARTENENZA E DEGLI UFFICI PUBBLICI COINVOLTI NEL PROGETTO DE QUO.

ALLORA MI CHIEDO , DI PROPOSITO, PROVOCATORIAMENTE, QUANTO CI COSTERANNO IN PIU’ COME CONTRIBUENTI E SOPRATTUTTO, AFFIANCARE TALI SERVIZI A QUELLI DEL COMUNE , QUANTO TEMPO E LAVORO SOTTRARRANNO AGLI UFFICI COMUNALI CHE, OVVIAMENTE , RESTERANNO ESATTAMENTE CON NUMERO ED ORARIO UGUALE A QUELLO CHE OGGI E’ PREVISTO, CREANDO UN’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA SIA A LIVELLO COMUNALE SIA A PARI A QUELLA DI TUTTI GLI ALTRI UFFICI PUBBLICI INTERESSATI, PARALLELA , TEMO CHE AUMENTERA’ IL COSTO DEGLI STESSI SENZA PRODURRE UNA VERA NUOVA EFFICIENZA AGGIUNTIVA NEL CAMPO AMMINISTRATIVO.

CON IL RISCHIO CHE GLI UFFICI COMUNALI ATTUALI , POTREBBERO SUBIRE UNO SVUOTAMENTO DI POTERE E DI CARICO DI LAVORO TALI CHE QUALCUNO POTREBBE INIZIARE A CHIEDERSI SE SIA O MENO IL CASO DI TENERLI ATTIVI ANCHE DOPO CHE IL PROGETTO POLIS SARA’ ENTRATO A PIENO REGIME.

ECCO COMUNQUE DI CHE COSA STO PARLANDO:

Il Progetto Polis di Poste Italiane ha l'obiettivo di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei piccoli centri urbani e nelle aree interne dell'Italia attraverso la realizzazione di uno “sportello unico di prossimità” e la creazione della più grande rete di coworking del Paese

Redazione |

Poste Italiane, al via il “progetto Polis” per semplificare la vita dei piccoli comuni italiani

lunedì 30 Gennaio 2023





Gli uffici di Poste italiane puntano a diventare uno sportello unico per molte procedure amministrative, nei Comuni con meno di 15mila abitanti. Ecco dove saranno in Sicilia

Trasformare le sedi delle Poste in sportelli digitali di prossimità attivi 24 ore su 24. E’ questo il senso del progetto Polis, annunciato da Poste Italiane, ideato per rendere gli uffici postali uno Sportello unico per accedere ai servizi della Pubblica amministrazione nei Comuni al di sotto dei 15mila abitanti.





Lo sportello unico sarà collocato presso un ufficio postale e gli abitanti potranno richiedere una quantità di importanti documenti e certificati che, di norma, avrebbero dovuto richiedere presso amministrazioni diverse e lontane da dove abitano.





La presidente di Poste, Maria Bianca Farina, e l’amministratore delegato Matteo Del Fante, hanno presentato oggi l’iniziativa ai sindaci dei 7mila Comuni che saranno coinvolti.





Erano presenti anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e diversi altri esponenti del governo.

Agli uffici Poste, uno sportello unico per i servizi della Pubblica amministrazione

Tra i documenti che si potranno richiedere presso lo sportello unico ci sono la carta identità elettronica e il passaporto. E poi certificati di stato civile e anagrafici, autodichiarazioni di smarrimento, denuncia di detenzione e trasporto di armi. Questi servizi sono di norma gestiti dal ministero dell’Interno.





Quali sono i documenti accessibili con lo sportello unico di Poste Italiane

Di competenza dell’Agenzia delle Entrate, ma accessibili presso lo sportello unico, la richiesta di riemissione di codice fiscale, estratto conto posizioni debitorie, visura planimetrie castali, esenzione canone Rai, deleghe soggetti fragili. Poi ci sono certificati giudiziari (ministero della Giustizia). L’Isee, l’estratto contributivo, il modello Obis per i pensionati, la certificazione unica che oggi vanno richiesti all’Inps.





Peraltro l‘estratto contributivo di norma non il documento più facile da ottenere, anche se si utilizza il famigerato Spid. E ancora rilascio patente nautica, denuncia e richiesta duplicati patente (ministero per le Infrastrutture).





Nei comuni presso i quali saranno realizzati questi sportelli unici basterà recarsi presso l’ufficio postale per poter richiedere questi servizi.

Primi 20 sportelli entro la primavera 2023, ecco dove in Sicilia

Quali sono i primi comuni a partire? I primi tre prototipi sono stati realizzati a Fara in Sabina, Campagnano di Roma e San Felice Circeo. Ma tra i primi comuni nei quali sarà realizzato lo sportello unico ci sono Tolmezzo (Ud), Lamon (Bl), Calazicorte (Lc), Gattico-Veruno (No), Taggia (Im), Colecchio (Pr), Alto Remo Terme (Bo), Borgo a Mozzano (Lu), Magione (Pg), Cepagatti (Pe), Macchiagodena (Is), Piedimonte Matese (Ce), Bernalda (Mt), Cetraro (Cs), Aragona (Ag).

Per le realtà locali si tratta di un beneficio enorme.





CHI VOLESSE SAPERNE DI PIU’, VISITI IL SEGUENTE SITO WEB. https://qds.it/progetto-polis-poste-italiane-cosa-e-come-funziona-ultime-notizie/





AI POSTERI L’ARDUA SENTENZA SUI REALI BENEFICI CHE LA CITTADINANZA POTRA’ RICAVARE DA TALE APPARENTE POSITIVA NOVITA’ PUBBLICA, VISTO CHE SE DOVESSE ESSERE OBBLIGATORIO L’ IMPIEGO DEL FAMIGERATO SPID CHE STA DANDO GRANDISSIMI PROBLEMI ESISTENZIALI SPECIALMENTE AD UNA GRANDE MASSA DI ANZIANI PER L’EVIDENTE DIFFICOLTA’ CHE ESSI, FINORA, HANNO TROVATO NELL’OTTENERLO , TALI SERVIZI PRESSO GLI UFFICI POSTALI ABILITATI , FORSE , DIVENTERANNO SOLO UNA CHIMERA E SOLO L’ASSUNZIONE DI ALTRA SPESA PUBBICA AGGIUNTIVA CONSIDERATO L’AMMINISTRAZIONE POSTALE SICURAMENTE NON SI ATTIVERA’ SENZA OTTENERE UN PROPRIO RENDICONTO FINANZIARIO.





Cuneo,li 01.02.2023





Rinaldo