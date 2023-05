Utili ed interessanti osservazioni e puntualizzazioni sul drammatico caso di ERBA.

OGGETTO: Utili ed interessanti osservazioni e puntualizzazioni sul drammatico caso di ERBA.

Di seguito alla mia precedente email,attinente il caso in oggetto , datata 29.04.2023 , sotto riportata, lo scrivente , riflettendoci su, s’è chiesto anche se il PM ed i CC inquirenti , dopo il gravissimo fatto e tenendo presente quanto emerso dalla prova documentale consegnata loro dai signori OLINDO e ROSA secondo LA QUALE, ESSI al momento del gravissimo fatto , si trovavano fuori casa lontani dalla medesima , a gustarsi una buona pizza, abbiano disposto le utilissime e necessarie ed anche opportune verifiche sul sistema telefonico legato ai mezzi di comunicazioni dei due sospettati in argomento per stabilire se qualcuno di essi si trovasse, al momento del delitto , nella zona ove è ubicata la loro che è coincidente con l’abitazione dei signori CASTAGNA, cioè del locus commissi delicti.













Non averlo fatto, eventualmente , dimostrerebbe che sin dall’inizio , gli inquirenti , probabilmente , affascinati ed ormai convinti abbondantemente dalle straordinarie ma sballate e sciocche confessioni rese dalla coppia in argomento, abbiano deciso che fosse inutile o superfluo disporle, cosa deplorevole da condannare senza se e senza ma con forza e decisione, tenendo presente che per il noto omicidio della giovane sfortunata Yara Gambirasio che vennero svolte in modo eccellente ed accurato con immenso giusto dispendio anche di denaro pubblico che ,ovviamente , difficilmente sarà rimborsato dal condannato sig., MATTEO BASSETTI.















Ovviamente queste verifiche andavano sicuramente fatte se la coppia di coniugi in parola , fosse stata in possesso di cellulari o smarphone adeguati e funzionanti od altri mezzi di comunicazione efficienti che per funzionare hanno bisogno delle famose cellule di ripetizione del segnale, come evincesi dal seguente link: Celle telefoniche e tabulati: cosa sono e come vengono ...









Inoltre, lo scrivente , non avendolo rilevato da nessuna nuovo approfondimento, s’è chiesto anche se il PM ed i CC inquirenti , dopo il gravissimo fatto e tenendo presente anche i noti rapporti criminali del sig. MARZOUK AZOUZ, marito della signora CASTAGNA trucidata assieme alle altre vittime nella stessa circostanza diabolica, e tenendo anche conto di quanto emerso dall’ottima inchiesta giornalistica su tale tremendo caso condotto dagli inviati de LE JENE ITALIA 1, abbiano disposto successivamente le opportune verifiche sul sistema telefonico legato ai mezzi di comunicazioni dei suoi complici del passato che, com’è emerso dall’indagine svolta da LE JENE in particolare dalle dichiarazioni , se non erro del fratello del sig. MARZOUK, erano venuti in conflitto fra loro anche violento e pericoloso, per stabilire se qualcuno di essi si trovasse, al momento del delitto , nella zona ove è ubicata la casa dei signori CASTAGNA e considerando la testimonianza del vicino di casa che, subito dopo il gravissimo fatto, aveva notato la presenza dietro la casa dei sig. CASTAGNA tre giovani extracomunitari di pelle bruna che sembravano si stessero allontanando rapidamente dal posto dopo avere scavalcato il noto terrazzino di casa CASTAGNA.













Speriamo che, in caso di accoglimento della utile ed opportuna domanda di revisione del processo, ciò sia possibile ancora fare , previa individuazione delle persone che , a quel tempo , erano in combutta con il sig. MARZOUK AZOUZ.













Non dovrebbe essere difficile risalire alle persone coinvolte nei traffici di droga per cui il sig. MARZOUK è stato condannato definitivamente come rilevasi dal seguente link:

















3 mar 2013 — Erba, 4 marzo 2013 - Erano finiti in carcere in dieci per spaccio di cocaina, ma tra gli arrestati c'era un nome «famoso»: Azouz Marzouk, ...













La giustizia vera e sostanziale lo imporrebbe seriamente, utilizzando anche tutti ciò che è ritenuto utile rilevabile anche dalla richiesta di revisione del processo avviata a suo tempo dal medesimo sig. MARZOUK AZOUZ ed anche dal successivo procedimento penale che il P.M. di MILANO avviò contro quest’ultimo per il delitto di calunnia commesso in danno della coppia OLINDO-ROSA per gli stessi identici fatti, ma esaminati con altra prospettiva.









Cordiali e distinti saluti.









Cuneo,li 01.05.2023





Cav. Uff. Rinaldo DI NINO



TESTO EMAIL PRECEDENTE DEL 29.04.2023:



Il 29/04/2023 09:51 cainoabele2007@libero.it ha scritto:









Gentili signori , anche lo scrivente ha seguito la vostra nuova inchiesta sul caso in oggetto e ritiene , pertanto, che sia giusto ed utile farvi rilevare e notare quanto segue:









1°)-subito dopo l’accaduto e l’arrivo dei vigili del fuoco e dei CC , la coppia OLINDO-ROSA





veniva filmata da operatori televisivi , mentre, insieme ad altre persone accorse sul posto, volevano apprendere ed assistere alle relative operazioni di soccorso e spegnimento del fuoco appiccato apposta nell’appartamento delle vittime.













Essi, com’è emerso anche ieri sera facendo rivedere le stesse immagini, apparivano assolutamente sereni e tranquilli fuori del cancello del cortile del condominio di cui si parla.













2)- Al riguardo , ci chiediamo come si sia potuto rivestire di sospetto il fatto che la coppia, tornando a casa dopo avere gustato una buona pizza lontano dal locus delicti, abbiano parcheggiato la loro auto a 100 metri circa dal cancello del loro cortile, quando è evidente che essi nel fare rientro avevano trovato lo stesso ambiente zeppo di mezzi dei vigili del fuoco e dei CC.













3)- E poi, visto che i coniugi avevano “confessato” ingenuamente , che dopo il quadruplice omicidio ed il tentato omicidio , s’erano cambiati d’abito nel garage sopra un tendone impermeabile appositamente preparato prima , per evitare di lasciare tracce etcc, s’erano lavati nel torrente di ERBA, cioè si suppone il torrente LAMBRO, mi chiedo se gli investigatori di propria iniziativa o su ordine del PM competente, di fronte a tale affermazione , abbiano deciso di invitare i due indagati a precisare il percorso fatto in paese per giungere al torrente de quo ed il luogo ove essi si sarebbero ripuliti definitivamente, per tentare di rilevare e raccogliere elementi di prova ulteriore a loro carico.

(FATTI EMERSI ANCHE DALLA VOSTRA NUOVA INCHIESTA)















4)-E, siccome dalla loro confessione, mi è sembrato di capire che i due coniugi si fossero liberati degli abiti della serata fatidica, ammucchiandoli nello stesso telo sopra il quale in garage s’erano cambiati, gettandolo nel torrente LAMBRO, mi chiedo se gli inquirenti abbiano verificato la possibilità di recuperare tale importante materiale di prova , scandagliando il fondale del LAMBRO a valle rispetto al punto ove , su indicazione degli indagati , essi se n’erano liberati,













5)-Non mi pare che tali operazioni di polizia siano stati posti in essere, anche se certamente utili al prosieguo delle indagini. Almeno ciò non mi sembra che codesto programma l’abbia evidenziato.













6)-Rispetto alla ripulitura delle loro persone, alla coppia di coniugi s’è anche contestato il fatto che, stranamente , essi quella sera del fatto , abbiano attivato il loro elettrodomestico per lavare a fondo i vestiti intimi e gli abiti indossati al momento del truce delitto plurimo, mi chiedo come mai la polizia scientifica RIS dei CC non abbiano rinvenuto nessuna traccia anche minimale di sangue specialmente nel filtro della lavatrice de qua. Tutti sanno, infatti, che ogni lavatrice è munita anche di apposito filtro che raccoglie impurità ed altre tracce che potrebbero impedire l'efficace suo utilizzo. E quindi se essa fosse stata utilizzata davvero per lavare i panni sporchi di sangue non potevano essere eliminati tutti completamente tramite lo scarico apposito che comunque ne avrebbe potuto trattenere qualcuna. Ma il gen. CC GAROFANO in presa diretta, vostro consuente tecnico, ieri sera, ha escluso che fossero state rinvenute tracce di sangue ovvero di altro tipo nella lavatrice de qua.















Eppure, nel caso CARRETTA anche a VOI noto , a suo tempo, gli eccellenti stessi RIS , riuscirono a rinvenire tracce di sangue delle sue sventurate vittime nel tubo di scarico del lavandino ove il criminale giovane CARRETTA aveva tentato di ripulirsi totalmente.













7)- altresì si deve sottolineare anche quest’ltro punto: durante la vostra inchiesta , s’è appreso anche che sul cancello d’uscita/entrata del cortile di cui si parla , non erano state rinvenute tracce di sangue od altro riferito al gravissimo episodio criminale, mi chiedo allora da dove la coppia di coniugi incriminata e poi condannata , secondo me ingiustamente e definitivamente , si fossero allontanati dalla loro abitazione, portandosi dietro il fardello pieno di abiti inzuppati sicuramente di tantissimo sangue delle loro vittime.













8)- Perchè è chiaro ed evidente che le tracce rinvenute nel famoso terrazzino delle vittime, ad opera del RIS , non si potevano né si possono riferire al calpestio della coppia di coniugi , visto che esiste un testimone oculare che da quel terrazzino subito il gravissimo accaduto, aveva visto scavalcare dallo stesso solo tre persone sicuramente straniere di pelle bruna , che non potevano coincidere con la coppia di coniugi, visto che il teste non ha mai precisato che i tre fuggitivi avessero con loro un fardello consistente fra le loro mani.













9)- Parlando poi dei cuscini che erano nel salotto di casa uno dei luoghi ove era stato commesso il tragico fatto , aspetto addebitato ai due imputati, poiché secondo l’accusa la coppia non poteva non vedere , mi chiedo come avrebbero potuto rendersi conto della loro presenza visto che dalle ore 17,30 circa dello stesso giorno gli assassini s’erano premuniti di staccare l‘elettricità all’appartamento in argomento ? Ora di distacco della luce che la coppia incriminata non era stata assolutamente in grado di precisare, per la semplice ragione che i non erano stati loro i responsabili del massacro.













10)- E’ strano,poi, anche il fatto che gli inquirenti non mi pare che abbiano dato molto peso ed importanza ,alle dichiarazioni postume rese dal marito della signora CASTAGNA , madre del piccolo innocente anch’egli trucidato brutalmente, secondo cui , con moltissima probabilità i fatti avrebbero potuto essere addebitati alla banda di criminali – spacciatori di droga che era da tempo in contrasto con la sua famiglia per analoghe questioni.













11)-Al riguardo, mi chiedo se i CC avessero , dopo il fatto, proceduto anche alla perquisizione della cantina della famiglia CASTAGNA ove , secondo un teste sentito dall’inviato delle JENE-ITALIA 1, con l’accordo del noto MARZOUK , avevano spesso occultato sensibili quantità di droga per poi spacciarla in loco ovvero in MILANO.













Mi riferisco alle dichiarazioni che, in seguito, hanno prodotto il caso seguente:













Strage di Erba, il pm: “Condannate Azouz Marzouk, ha calunniato Olindo e Rosa per andare in tv”









12)-Rispetto poi alle confessioni rese dalla coppia , dalle loro dichiarazioni appare chiaro che essi s’erano convinto – specialmente OLINDO che una volta “confessato” il delitto , i giudici avrebbero lasciato libera la ROSA, cosa che con molta probabilità era stato loro balenata dal PM competente.













Ieri sera s’è di nuovo ascoltato questo passaggio di intercettazione telefonica avvenuto mentre i due erano in carcere in attesa di giudizio ed è apparso in tutta la sua evidenza incontestabile ma che è davvero inquietante e fa seriamente supporre che a coppia di coniugi sia stata oggetto di possibile “manipolazione” finalizzata ad ottenere la loro improbabile confessione.













13)-Inoltre non si può non sottolineare quest’altro rilievo: la coppia di coniugi durante la confessione al Pm ha fornito molti particolari che solo gli autori del fatto potevano conoscere. Ma è apparso del tutto evidente che essi durante la loro confessione, avevano semplicemente riferito ciò che erano riusciti a carpire dalla visione delle decine di foto che il PM aveva mostrato loro – prova schiacciante comprovata anche da codesto programma – afferenti proprio detto drammatico caso e che loro, stupidamente e scioccamente , pensavano di potere usare per i fini sopra evidenziati: cioè ottenere la liberazione quantomeno della signora ROSA.













14)-Infine , visto che la coppia era stata filmata subito dopo l’accaduto davanti al cancello del cortile di casa, come constatato dalle immagini mandate in onda ieri sera da codesta Redazione, non si capisce davvero come la stessa coppia di coniugi abbia potuto realizzare tutto quello di cui in seguito sono stati accusati e condannati e poi farsi trovare di fronte al cancello del cortile, assieme ad altra gente : neanche una super coppia di super persone ci sarebbe riuscita.









Cordiali saluti









Cuneo,li 29.04.2023









Cav. Uff.Rinaldo DI NINO





CUNEO