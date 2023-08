LA SINISTRA SCIAGURATA PENSA SOLO AGLI STRANIERI ILLEGALI PIUTTOSTO CHE AI NOSTRI POVERI DISGRAZIATI

LA LEGGE DI BILANCIO PER IL PROSSIMO ANNO PER I BISOGNI REALI DELLA NOSTRA CITTADINANZA, STA AVENDO MOMENTI DIFFICILISSIMI NEL REPERIMENTO DELLE RELATIVE RISORSE QUANTIFICATE ALMENO IN 30 MILIARDI DI EURO.

SEMBRA CHE NON VI SARA’ NULLA A FAVORE SPECIALMENTE DELLA SANITA’ PUBBLICA, PER MANCANZA DI FONDI FINANZIARI

EPPURE, LA MALEDETTA SINISTRA CONTINUA A SOSTENERE CHE E’ MORALMENTE IMPERATIVO E GIUSTO CONTINUARE AD ACCOGLIERE ED ASSISTERE GENTAG…….

STRANIERA ILLEGALE.

E’ EVIDENTE CHE QUESTO FATTO STA DIVENTANDO UN BASTAR….. STRUMENTO POLITICO IN MANO AI SINISTRORSI , PER PORRE IN SERISSIMA DIFFICOLTA’ IL GOVERNO MELONI CHE VORREBBE LIMITARE I PROVVEDIMENTI , IN PARTICOLAR MODO, ALLE FAMIGLIE PER INDURLE A FARE MAGGIORI FIGLI, VISTA LA DRAMMATICA CRISI DI DENATALITA’ CHE HA COLPITO L’ITALIA DA TEMPO ED AL LAVORO ED ALTRI SETTORI CHIARAMENTE MENO IMPORTANTI E DECISIVI PER LA NOSTRA CRESCITA.

MA LA SINISTRA SPREGIUDICATA ED IMBELLE LO SA QUANTO COSTA IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA DELLA MASSA DI ILLEGALI CHE, FINORA, CI HA INVASO SENZA AVERNE ALCUN TITOLO ?

ECCO LE CIFRE CHE DOVREMMO TUTTI TENERE BENE A MENTE , TENENDO PRESENTE CHE IN ITALIA , TUTTORA C’E’ UNA MASSA DI DISOCCUPATI DI ADULTI E DI GIOVANI MOLTO ELEVATA E CHE I GIOVANI NEET AMMONTANO ANCORA _____

ECCO IL LINK RICAVATO DAL SITO ISTAT DEL WEB COSA CI DICE ANCORA, DI ALLARMANTE:

Secondo le rilevazioni ISTAT, nel corso degli ultimi 45 anni il numero di disoccupati in Italia è passato da 1 milione 340 mila nel 1977 a oltre 2 milioni nel 2023.3 mar 2023

E RISPETTO AI GIOVANI NEET , SI DEVE TENERE CONTO CHE QUESTI GIOVANI CHE PRATICAMENTE HANNO SMESSO DI STUDIARE E PROFESSIONALIZZARSI ED ANCHE DI CERCARE LAVORO, SONO ANCORA UNA MASSA RILEVANTE SPECIALMENTE NEL MERIDIONE COME DIMOSTRATO DAL SEGUENTE LINK:

QUANTO COSTA ALL’ITALIA IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA DI STRANIERI ILLEGALI PRESENTI DA NOI ?

ECCO IL DATO INQUIETANTE RILEVATO DAL WEB:

Quindi, l'Italia spende attorno ai 2,6 milioni di euro al giorno per l'accoglienza. “Ma attenzione: questi soldi non vanno agli stranieri”, chiarisce Daniela Di Capua, direttrice del Servizio centrale dello Sprar. “Con questo finanziamento si pagano gli affitti dei centri, i servizi e soprattutto i dipendenti.9 giu 2015





SE SI PENSA CHE OGGI COME OGGI IN ITALIA SONO PENETRATI ILLEGALMENTE LA BELLEZZA DI 105 MILA STRANIERI NON COMUNITARI, CHE CON VIOLENZA MORALE, CI HANNO COSTRETTO A RICEVERLI ED ASSISTERLI ADEGUATAMENTE,, SI COMPRENDE CHE LO STATO NON POTRA’ PIU’ CONTINUARE A SPENDERE DENARO INUTILMENTE PER QUESTE PERSONE CHE NESSUNO DI CUI NOI NON NE ABBIAMO MAI RICHIESTO O SOLLECITATO LA PRESENZA NEL NOSTRO PAESE.

IL DENARO STATALE DOVRA’ SERVIRE PER SOCCORRERE LE FAMIGLIE SPECIALMENTE QUELLE CON DUE O TRE O PIU’ FIGLI E TUTTE LE ALTRE CHE ANCORA NON HANNO DECISO DI METTERE AL MONDO DEI FIGLI, PER INCENTIVARE LA CURVA DEMOGRAFICA DEL NOSTRO STATO.

SE NON RIUSCIREMO A BLOCCARE QUEST’IMMIGRAZIONE VIOLENTA E PERICOLOSA DI STRANIERI ILLEGALI, LA PENA CHE DOVREMO SUBIRE SARA’ LA NOSTRA SICURA FUTURA PROSSIMA ESTINZIONE PRECEDUTA DALLA NOSTRA SOTTOMISSIONE CERTA AL 1000% SOTTO LA RIGIDA VITA SOCIALE E CIVILE E CULTURALE DEL MONDO ISLAMICO CHE SARA’, TEMO, IN GRAN PARTE, AFRICANO FACENDO SPARIRE RAPIDAMENTE IL NOSTRO SISTEMA DEMOCRATICO E LIBERALE, PER COLPA SOPRATTUTTO DELLA LORO PERICOLOSA ED ASSURDA SHARI’AH E DEL LORO CORANO ANTIDEMOCRATICI ED ANTISOCIALI.

ECCO, QUANDO SI PARLA DI LEGGE DI BILANCIO DA APPROVARE DI CHE COSA STIAMO PARLANDO:

Le anticipazioni di Governo sulle misure inserite nella Manovra economica per il 2024 riguardano lavoro e tasse, stipendi e pensioni, incentivi alle imprese e alla natalità nelle famiglie, taglio del cuneo fiscale e riforma pensioni anticipate con formule di flessibilità in uscita.





E MENTRE SIAMO IN PIENA CRISI ECONOMICA E FINANZIARIA CON PETROLIERI A CUI AUGURO TUTTO IL MALE POSSIBILE CHE RECENTEMENTE HANNO AVUTO IL CORAGGIO VIGLIACCO DI PORTARE IL PREZZO DELLA BENZINA AL LIVELLO ALTISSIMO DI EURO 2.7 , CIRCA, COME DA LINK SEGUENTE, LA SPREGIUDICATA SINISTRA DELLA SIGNORA LESBICA SEGRETARIA DEL PARTITO DEMOCRATICO PROTESTA PER IL FATTO CHE IL GOVERNO HA BLOCCATO PER 20 GIORNI TRE NAVI DI ALTRETTANTE SCIAGURATE ONG CHE DA SEMPRE SONO IMPEGNATE NEL SOCCORSO A MARE , SOCCORSI CHE PERLOPPIU’ SONO PRATICAMENTE QUASI TUTTI ORGANIZZATI DAGLI STESSI TRAFFICANTI E SCAFISTI SAPENDO CHE POSSONO CONTARE SICURAMENTE SULLA LORO EFFICIENTE E FATTIVA COSTANTE , COLLABORAZIONE NEL RECUPERO DELLE PERSONE DA LORO STESSI MANDATE ALLA DERIVA SU BARCHETTE FATISCENTI E RISCHIOSE CHE , FINORA, HANNO PROVOCATO MOLTISSIMI INCIDENTI MORTALI. CASO CUTRO DOCET PER TUTTI GLI ALTRI.

ECCO IL LINK INDICATO SOPRA:

ALLA SINISTRA, IN PRATICA, NON INTERESSA NULLA DEL NOSTRO WELFARE DA DESTINARE AI NOSTRI CONNAZIONALI IN DIFFICOLTA’ ED AI NOSTRI POVERI VERI.

ECCO IL DATO RIFERITO PERO’ AL 2021, DELLA POVERTA’ IN ITALIA SECONDO L’ISTAT:

LE STATISTICHE DELL'ISTAT SULLA POVERTÀ | ANNO 2021

Nel 2021, sono in condizione di povertà assoluta poco più di 1,9 milioni di famiglie (7,5% del totale da 7,7% nel 2020) e circa 5,6 milioni di individui (9,4% come l'anno precedente).15 giu 2022





ECCO I LINK CHE DIMOSTRANO A CHE PUNTO E’ ARRIVATA LA PROTESTA SOCIALE E CIVILE DEL PARTITO DEMOCRATICO PER IL BLOCCO DI TRE NAVI DI ALTRETTANTE ONG CHE AVEVANO VIOLATO LE DISPOSIZIONI TASSATIVE SUL SOCCORSO A MARE, A DIMOSTRAZIONE DI QUANTO SOPRA PRECISATO:

PER QUANTO SOPRA DETTO , SI SPERA CHE CI RICORDEREMO DI TUTTO QUESTO SOPRATTUTTO NEL 2024, QUANDO TORNEREMO A VOTARE PER LE EUROPEE, PER CONSENTIRE CON LA VITTORIA DEL CENTRODESTRA DI FORMARE UN NUOVO PARLAMENTO ED UNA NUOVA COMMISSIONE CHE FACCIA PIAZZA PULITA PER SEMPRE DI TUTTO LO SCELLERATO E PERICOLOSO ED INQUIETANTE BUONISMO FINORA DIMOSTRATO DAL PARLAMENTO E DALLA COMMISSIONE GUIDATE PRATICAMENTE DA SOGGETTI DI CENTRO SINISTRA CHE SE NE SONO SEMPRE STRACCIA FREGATO DEGLI INTERESSI E BISOGNI VERI E SOSTANZIALI DELLE GENTI EUROPEE.

SOLO COSI’ POTREMO SPERARE DI AVERE UN NUOVO PARLAMENTO ED UNA NUOVA COMMISSIONE EUROPEA CAPACE DI ESPRIMERE, FINALMENTE, LE IDEE , I PRINCIPI E LE PROPOSTE DA SEMPRE MANIFESTATE PUBBLICAMENTE DAL CENTO DESTRA EUROPEO POSITIVO PER IL NOSTRO BENESSERE SOSTANZIALE CHE MERITIAMO SICURAMENTE.

VERGOGNA SINISTRA

CUNEO, LI 26.08.2023

Rinaldo