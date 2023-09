ANNO 2023: STATO DELL'ALABAMA- USA: TRIBUNALE CONDANNA ALL'ERGASTOLO UN 14 ENNE REO DI STRAGE IN FAMIGLIA

ANNOTAZIONE PER LA MALEDETTA SINISTRA INCONCLUDENTE E SPREGIUDICATA PERICOLOSISSIMA ANCHE PER LA SUA DIMOSTRATA INCAPACITA’ DI ASSICURARCI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA SOPRATTUTO SUL TEMA DAVVERO INQUIETANTE E RISCHIOSO LEGATO ALLA COSIDDETTA DEVIANZA CRIMINALE DEI MINORI.

IN DATA DI IERI 08.09.2023 , TRAMITE RAI NEWS 24, HO APPRESO ANCH’IO CHE NELLO STATO DELL’ALABAMA – USA, UN 14 ENNE, E’ STATO CONDANNATO ALLA PENA DELL’ERGASTOLO – PENA A VITA – IN RELAZIONE ALLA STRAGE DA LUI COMMESSA, DELLA SUA FAMIGLIA.

QUESTA NOTIZIA LA DIFFONDO SPECIALMENTE FRA LE FILE DELLA MALEDETTA SINISTRA CHE , FINORA, CON LE SUE PRESE DI POSIZIONI ASSURDE CONTRO IL COSIDDETTO DL CAIVANO APPROVATO DI RECENTE DAL GOVERNO MELONI PER TENTARE DI INFRENARE LA CRIMINALITA’ MINORILE, HA DIMOSTRATO ANCORA UNA VOLTA , DI NON AVERE NEL SUO DNA I GENI GIUSTI ED EFFICIENTI PER ASSICURARCI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA.,

SPECIALMENTE QUANDO SI TRATTA DI REATI COMMESSI DA MINORENNI, TEMA SUL QUALE LA MALEDETTA E SCIAGURATA SINISTRA DURANTE I SUOI LUNGHI 10 ANNI CIRCA DI GOVERNO DEL PAESE, NON E’ MAI INTERVENUTA SEBBENE CI FOSSERO STATI CASI ECLATANTI COME QUELLO RIFERITO AL DUPLICE OMICIDIO DI MAMMA E FRATELLO DI NOVI LIGURE COMMESSO IN COMPLICITA’ DAI MINORI DEL TEMPO ERIKA ED OMAR, OGGI MAGGIORENNI E GIA’ LIBERI DA OGNI CARICO PENALE.

ECCO LA NOTIZIA DI CUI SI PARLA:

Il delitto di Novi Ligure Omar adesso vive in Toscana con la nuova fidanzataOmar e Erika Oggi ha ventotto anni

Toscana, 28 novembre 2011 - Vive in Toscana Omar Favaro, il ragazzo - oggi ventottenne - che il 21 febbraio del 2001 a Novi Ligure (Alessandria) uccise con l'allora fidanzatina Erika la mamma Susy e il fratellino di lei di appena quattro anni; una storia che scosse l'Italia. E della quale oggi si parla di nuovo perché tra pochi giorni anche Erika, che sta scontando gli ultimi due mesi di pena in una delle comunità della fondazione Exodus di Don Antonio Mazzi, sarà libera. I due fidanzatini che allora avevano 16 (Erika) e 17 anni (Omar), il 14 dicembre 2001 vennero condannati dal Tribunale dei Minori rispettivamente a 16 e 14 anni di carcere. Le condanne sono state poi confermate dalla Corte d'Appello di Torino il 30 maggio 2002 e poi, in via definitiva, dalla Corte di Cassazione il 9 aprile 2003. . Attualmente il ragazzo - che recentemente in televisione, alla trasmissione Matrix, ha raccontato il delitto di dieci anni fa - vive in una località toscana con la nuova fidanzata, Debora Intanto Maurizio Favaro, il padre di Omar, è stato denunciato per avere aggredito un carabiniere. L'ha colpito con un pugno al volto quando il militare gli si e' avvicinato trovandolo su un'auto in stato confusionale, nel cuore della notte. E' successo tra venerdi' e sabato scorsi, a Novi Ligure (Alessandria). Favaro era sotto casa della moglie dalla quale - secondo alcune testimonianze - si starebbe separando. Ha avuto un litigio con la donna e le sue urla e

improperi hanno richiamato l'attenzione dei vicini di casa che hanno avvertito i Carabinieri. I militari hanno trovato l'uomo seduto al volante della sua auto, con il motore acceso. Quando gli hanno chiesto se aveva bisogno di aiuto, Favaro ha cominciato a pronunciare frasi sconclusionate e poi ha sferrato un pugno colpendo in viso un Carabiniere. E' stato portato in ospedale dove e' stato ricoverato per due giorni nel reparto di psichiatria, ma oggi pomeriggio e' stato dimesso. E' stato denunciato per violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Non e' escluso che Favaro stia pagando il prolungato stress vissuto negli ultimi dieci anni per la vicenda che ha sconvolto anche la sua famiglia divenendo uno dei casi di cronaca nera piu' noti nella storia recente italiana.

I genitori sono sempre stati vicino a Omar che nella primavera del '90 e' uscito dal carcere dopo aver scontato la pena per il duplice omicidio. La famiglia Favaro si era trasferita da Novi Ligure ad Asti, dove il figlio era detenuto, e poi ad Acqui Terme (Alessandria), dove ha preso in gestione un bar nel quale per un certo periodo ha lavorato lo stesso Omar. Nei giorni scorsi, in un'intervista al settimanale 'Gente', Omar aveva detto di volere rivedere Erika. ''E' venuto il momento che tu mi dica - era il suo messaggio rivolto all'ex fidanzatina - perche' hai tutto questo odio nei miei

confronti, E soprattutto perche' abbiamo ucciso tua mamma e il tuo fratellino''. Dallo stesso periodico Erika l'ha 'gelato', accusandolo di essere in cerca di pubblicita' personale. Omar è dovuto venir via dalla sua città con la fidanzata, perché come ha ripetuto in varie interviste, lì la gente non dava loro la possibilità di rifarsi una vita.

INFATTI , LA IMBELLE SINISTRA APPOGGIATA ANCHE DAGLI SCREDITATI E DELEGITTIMATI DEL M5S CON I QUALI ESSA PENSA DAVVERO SERIAMENTE DI ALLEARSI ALLE FUTURE POLITICHE, DOPO L’APPROVAZIONE DEL DL CAIVANO RESOSI NECESSARIO PER L’INCALZARE AGGHIACCIANTE DEGLI EVENTI DELITTUOSI RECENTI , LEGATI AD AZIONI ANCHE DISUMANE COMMESSE DA BANDE FORMATE DA ADULTI E MINORENNI, HANNO INIZIATO A “SPARARE” CANNONATE INSENSATE , ILLOGICHE ED IRRAZIONALI , EVIDENZIANDO ANCORA UNA VOLTA LA SUA TOTALE INCAPACITA’ DI AGIRE ATTIVAMENTE E POSITIVAMENTE ANCHE SU QUESTO TEMA RILEVANTE DA TEMPO, CONTRO IL GOVERNO MELONI CHE A SUO DIRE, SEMBRA SOLO CAPACE DI PORRE IN ATTO AZIONI DI REPRESSIONE E BASTA, DIMENTICANDO DI PROPOSITO CHE CON TALE PROVVEDIMENTO URGENTE E NECESSARIO PER TENTARE DI RISTABILIRE UN MINIMO DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA NEL PAESE E SPECIALMENTE IN CAIVANO – NA, ESSO HA APPROVATO NORME ATTINENTI IL SUPPORTO SOCIALE A TUTTI I LIVELLI SIA MATERIALE CHE CULTURALE CHE OVVIAMENTE NON PUO’ ESSERE DISGIUNTO DA QUELLO PENALE ANCHE INNOVATIVO STABILITO CON DETTO DECRETO LEGGE.

ECCO, INFATTI, COSA SI LEGGE SUL WEB RISPETTO ALLE CRITICHE AVANZATE IRRESPONSABILMENTE E SENZA ALCUN SERIO FONDAMENTO DAL PARTITO DEMOCRATICO CONTRO IL MENZIONATO DL CAIVANO:

Dl Caivano, P. De Luca (Pd): "E' una grande presa in giro"

Dl Caivano, Di Biase (PD); "Non affronta il disagio sociale e …

Dl Caivano: Ruotolo (Pd), 'non sufficiente punire chi ...

E MENTRE LA SPREGIUDICATA SINISTRA TUONAVA FULMINI CONTRO IL GOVERNO MELONI PER IL DL CAIVANO , GIUSTIFICANDO ANCHE I PEGGIORI CRIMINI CON IL COSIDDETTO SCIAGURATO DISAGIO SOCIALE BUONO IN OGNI TEMPO PER RENDERE IMMUNI DA PENA QUALSIASI DELINQUENTE ADULTO O MINORE, NEGLI USA ,COME SOPRA RIPORTATO , UN TRIBUNALE CONDANNAVA UN 14 ENNE ALL’ERGASTOLO PER I GRAVI DELITTI COMMESSI CONTRO LA SUA FAMIGLIA.

Ergastolo ad un 14enne che ha sterminato la famiglia in ...

Ergastolo ad un 14enne che ha sterminato la famiglia in ...

A 14 anni uccide i genitori adottivi e i tre fratellini

Cuneo,li 09.09.2023

Rinaldo